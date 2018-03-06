NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈西非女自豪豐臀　被稱西非金卡戴珊愛車慘遭破壞　調監視器發現被狗啃500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
中央社

春遊三義舊山線這樣玩 實境解謎抽獎趣

中央社2018/03/06 18:51
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣政府結合三義舊山線鐵道文化之美，推出日漸風行的實境解謎遊戲，遊客3月間到勝興車站、魚藤坪斷橋服務台索取謎題包、手機下載App逐一闖關解謎，既能體驗舊山線魅力，還可抽獎。

苗栗縣文化觀光局「舊山線老橋老洞世遺鐵道文化節」系列活動，3月10日至30日推出「貓裏喵尋寶大作戰」實境解謎遊戲，搭配鐵道文物展、假日文創市集、健走、音樂饗宴及同歡會等，10日當天加碼推出免費導覽解說活動，4人即可成隊出發，領略舊山線鐵道文化故事。

文觀局今天在縣府大廳舉辦宣傳記者會，縣長徐耀昌、縣議員韓茂賢、三義鄉長徐文達、三義鄉代會主席呂明忠等人，共同打開尋寶箱，宣告尋寶活動將於10日在勝興車站開鑼，並邀請實境解謎玩家示範「貓裏喵尋寶大作戰」流程。

文觀局長林彥甫指出，實境解謎遊戲正夯，「貓裏喵尋寶大作戰」遊戲持續至30日，活動期間在勝興車站及魚藤坪斷橋服務台可索取遊戲謎題包，手機掃描QRcode下載App，即可開始閱讀故事及進行5關卡闖關解題，完成任務還能獲得小禮物。

活動10日開幕當天闖關成功者，有機會抽中價值新台幣逾萬元的三義雙人2日遊行程，另有飯店住宿券、休閒中心免費使用券等好禮。

苗栗縣長徐耀昌表示，三義獲得國際慢城認證，更具獨特鐵道文化，藉由尋寶遊戲串連起舊山線鐵道沿線實體景物，希望吸引更多年輕朋友帶著家人同遊，此外，縣府爭取交通部跨域亮點計畫經費建置的Rail Bike鐵道自行車，預計今年暑假營運，屆時民眾將可騎乘鐵道自行車細細品味舊山線之美。

三義鄉長徐文達表示，日本長野縣輕井澤在鐵道文化、木雕藝術、自然保育及觀光發展方面與三義鄉有許多相同元素，當地觀光協會有意組團至三義踩線旅遊，並促進雙方拓展、深化交流層面。（編輯：李錫璋）1070306

消防隊禁養寵物 林右昌認養吉米電價費率審議會 延至3月中召

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan