影／丹麥成功實例　離岸風電將經驗複製到彰化

魏明谷表示，沃旭能源公司邀請丹麥中小企業組織DWP風電供應商平台到彰化舉辦離岸風電本地供應商說明會，向彰化介紹說明DWP在丹麥離岸風電與當地供應商的經驗。縣府在推動離岸風電不排斥各種開發商所提出的各種開發案與開發模式，但前提是一定要以「彰化化」為優先考量，將彰化縣在地產業列為最優先的選擇，扶植在地企業，讓人民、投資商、在地產業、以及政府成為大贏家。

全球最大離岸風電開發商沃旭能源，6日上午與彰化縣政府攜手於彰基國際培訓中心舉辦離岸風電本地供應商說明會，彰化縣長、沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文，分享沃旭能源於丹麥開發離岸風場與當地供應商的實際合作經驗，來自丹麥中小企業組織DWP風電供應商平台將成功經驗複製到彰化，建造屬於彰化自己的風電供應商平台。

魏明谷指出，透過本次招商說明會希望風力發電的產業都能在地化與本土化，彰化縣是精密機械工業的重鎮，縣內廠商有能力生產風力發電機組的零組件，加上彰化縣得天獨厚，有全台灣最淺的海域以及最好的平均風速，離岸風力的招商引資可說全世界已經聚焦在彰化，總投資金額已達1兆1,920億元。



▲沃旭能源與彰化縣政府攜手於彰基國際培訓中心舉辦離岸風電本地供應商說明會，讓彰化縣能成為世界級離岸風力發展的重鎮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.06）

魏明谷指出，期待丹麥DWP運轉平台經驗能在地化為「彰化DWP」，服務在地產業與民眾，匯集民生工業與企業甚至是未來產業供應鏈，讓企業與商家在綠電發展過程中獲利，從綠能產業發展過程中促使在地企業成長，進而提升國民所得。

沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文表示，這次來彰化非常高興能開啟建立夥伴關係的平台，其實在風場的建造過程當中，不管是服務的供應商或是工程的服務供應商都非常多，這次來訪也帶來從丹麥遠道而來的專家以及關鍵的人士能夠幫助供應商平台的建立，並作為起點，接下來預期能夠創造數以千計的工作機會。