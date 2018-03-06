〈花蓮強震〉台開協助花蓮業者解決受震損的石材暫存及

2 月 6 日發生花蓮強震造成花蓮石材業遭受整體震損金額逾 40 億元，台開 (2841-TW) 集團董事長邱復生今 (6) 日表示，台開主動無償提供台開洄瀾灣園區 6000 坪場域，供震損業者暫時存放廢石材，為協助石材業者去化損壞的石材，應用在台開花蓮洄瀾灣園區的各項開發建設。

邱復生指出，像台開在花蓮開發的「新天堂樂園」的內裝，將充份運用震損石材來鋪成大理石地板等，符合台開集團充分回收再生利用之開發準則，也會協助接洽相關開發單位多利用震損石材。未來花蓮港租用的港口倉庫，也會利用震損石材，計劃鋪設「0206 大地震紀念人行道」。