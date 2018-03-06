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中央社

市議員選舉 時力與社民黨將各自努力

中央社2018/03/06 19:02
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者蔡佳伶、范正祥台北6日電）九合一選舉年底登場，其中市議員選舉，時代力量台北市黨部主委林昶佐今天說，社會民主黨認為在北市議員重疊的選區，希望時力無條件退選或換區，但這是強人所難。

對此，社會民主黨召集人范雲受訪時表示，選民對年底選舉小黨的團結是有期待的，她支持繼續努力的年輕人，也完全尊重各政黨的布局，絕無所謂「強人所難」。

九合一選舉競爭激烈，市議員選舉，也是兵家必爭，但時代力量和社民黨傳出台北市議員選區協調破局，兩黨是否仍有合作空間，備受矚目。

負責操盤北市布局的時力立委林昶佐表示，從過年前後到現在，陸續拜訪理念相近的現任議員、及民進黨參選人、社民黨召集人范雲等。

他說，范雲提出要求，希望在重疊選區，時力參選人應到其他選區或退選。他無法配合這樣的要求。

對此，范雲下午受訪時表示，直到今年農曆年前，她才接到林昶佐的邀約，要來談選區協調的問題。但見了面，林昶佐卻說，黨內提名程序已經完成，沒有調整的空間。

范雲強調，既然兄弟決定各自登山，就各自努力，取代掉惡質的舊勢力。

此外，時代力量傳出黨內有人提議由立委林昶佐取代黃國昌，擔任黨主席。林昶佐今天說，這並非事實，他跟黃國昌是有什麼意見都能直接交流，亂放話的人想分化，可以不用搞這種事。（編輯：李淑華）1070306

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