睽違21年 經典舞作康乃馨二度來台演出

這次來台演出的「康乃馨」，雖是完成於1982年的作品，但舞作觸及的溫暖的愛的命題、受現實拉扯而壓抑崩毀著的人生樣態，以及透過無聲失語表達百感真實人生的矛盾感受，卻是每個時代的人的必然經驗，也影響了許多後進的創作者。

在世界舞台上引領著舞蹈劇場風潮的鮑許，雖已在2009年離世，不過她身後留下的舞作仍由舞團持續在各地演出。在她的舞作裡，充滿著人的氣息與愛的況味，有歡笑溫暖也有悲傷暴烈，表現人性同時擁抱也哀嘆著生命，直接而動人，因此歷久不衰。

（中央社記者汪宜儒台北6日電）1997年，碧娜．鮑許烏帕塔舞蹈劇場首度來台，以數千朵康乃馨鋪就成華美舞台的經典之作「康乃馨」撼動台灣觀眾，睽違21年，「康乃馨」二度來台，本週在國家戲劇院登場。

像是法國導演董澤利（Valerie Donzelli）的電影「親你跟我這樣做」，還有台灣編舞家黃翊的舞作「黃翊與庫卡2017特別版」，都出現了向「康乃馨」中一段男舞者透過手語演繹蓋希文歌曲「The man I love」致敬的片段。

值得一提的是，這次隨團來台的有兩位台灣舞者：余采芩與田采薇。這些年，因為團裡的靈魂人物逝去，不免被問及舞作的風格質感是否如同往昔。

對此，余采芩笑說，鮑許的作品本來就很活，會隨時間、舞者組合的不同而展現不同樣貌，無關她人在或不在，以這支舞為例。「關於愛、尊重、人的溫暖情懷，還有讓每個舞者能從心中吶喊、綻放而出屬於人的感受的表現，一直是一樣的，這也是她舞作最大的特色。」

舞團的排練指導夏納翰（Julie Shanahan），與鮑許工作超過20年，她說，從鮑許離開後，身為資深舞者的重要任務就是將過去的經驗、舞作的風格帶給年輕新進的舞者，每一次巡迴演出經典舞作，內容並不需要改，以睽違台灣21年的「康乃馨」來說，「隨著時間過去，觀眾觀賞作品當下的意識也截然不同了啊。」

「康乃馨」自3月8日至11日在台北國家戲劇院演出。（編輯：張銘坤）1070306