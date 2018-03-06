影／被牛踢歪鼻子　鼻整形變臉成功

在牧場工作的彰化縣33歲阮姓男子，被一頭黃牛的後腿踢中右臉，顏面多處骨折，鼻子也撞歪了，連呼吸都有困難，被送到彰化醫院急救，整形外科醫師呂明川不僅把顏面骨折復位，還進行功能性鼻整形手術。阮姓男子笑說，黃牛這一腳讓他痛了半個月，但他也因禍得福，賺到尖挺的鼻子，變帥了。

都市人可能難以想像鄉村還有人被牛踢傷！彰化縣發生一件牧場員工被黃牛後腳踢得鼻子骨折位移的事件，衛福部彰化醫院整形外科醫師呂明川說，因車禍、摔倒造成鼻子受傷的意外很常見，被牛踢歪鼻子應是台灣第一例，這一場意外也讓阮姓男子變成新面貌。

阮姓男子表示，他在牧場當動物運輸員，上個月他到嘉義布袋港去接一隻從澎湖搭船來的黃牛，帶回牧場要先秤重，他綁好黃牛要看體重數字時，黃牛後腳突然向他飛踢，他嚇了一大跳，但閃避不及，右臉中腿劇痛，到醫院才知顏面骨折，連鼻子都歪了。他說，做此工作已4年了，從沒碰上這種情況，可能是黃牛坐船暈船，情緒不安。

彰化醫院整形外科醫師呂明川說，阮先生顴骨、上頷骨、鼻骨多處移位受損，其中，鼻骨因遭重擊，致鼻骨歪曲合併鼻軟骨受損、內鼻瓣塌陷及鼻道狹窄，引起單側鼻孔呼吸困難、無法吸氣、鼻塞等症狀，他為阮先生進行顏面骨折復位固定、功能性鼻治療，再進行鼻子整形手術。



▲牧場員工被黃牛（示意圖，非傷人的黃牛）後腳踢得鼻子骨折位移。（圖／彰化醫院提供，2018.03.06）

呂明川指出，鼻子位於臉部正中央，有所謂「五官之王」之稱，好看的鼻子自然能使臉部更好看，於是他將阮先生的鼻子軟骨縫合後，再將鼻樑墊高，增加立體感，不僅將鼻子骨折位移治療好了，還變得挺拔。



▲彰化醫院進行鼻子整形手術，讓阮姓男子變成新面貌。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.06）

阮男說，黃牛這一腳讓他手術住院15天，臉部多了3根釘子，好在恢復很快，他很開心鼻子通暢，不再呼吸困難，而且鼻子變得更挺更好看，讓他喜出望外；呂明川強調，民眾近幾年來受韓流影響，越來越多人隆鼻，但術前的溝通與經驗的差異往往造成許多結果不如預期，反而適得其反，所以民眾若有相關需求，最好還是找合格專業整形外科醫師。