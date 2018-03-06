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中央社

Janet為母則強 和老公合拍短片獲獎

中央社2018/03/06 19:15
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者江佩凌台北6日電）節目「瘋台灣首遊」今天辦首映記者會，主持人之一的Janet透露此次錄影從懷孕到小孩出生都參與其中，此外更分享喜訊，她和老公George共同製作演出的短片獲洛杉磯電影節獎項。

TLC旅遊生活頻道節目「瘋台灣」系列邁入第13個年頭，今天在台北舉行「瘋台灣首遊」首映記者會，元老級主持人Janet（謝怡芬）帶領師妹李霈瑜、黃湘婷出席活動，分享與國際旅人一同完成各種挑戰的過程。

「瘋台灣首遊」打破以往型態，選出10組來自不同國家及文化背景且從未出國過的「首遊客」造訪台灣，在每人新台幣10萬元旅遊基金預算內，透過「自助、人助、網友助」方式完成獨一無二的行程，除了上山下海、探索各大遊憩景點，首遊客也透過在地特有的文化交流，深度認識台灣。

參與「瘋台灣」多季的Janet，不僅自豪體力最好，談及和首遊客一同旅遊的趣事，她說其中有名素人來賓訪台前完全不認識台灣，「以為要去泰國」，來台才驚覺有很多山海美景；此外，首遊客在台買的紀念品也很特別，有人買結婚戒指，更體驗婚紗攝影。

Janet隨著「瘋台灣」系列從少女變成母親，坦言雖然很多台灣景點已經走透透，但這次錄「瘋台灣首遊」她經歷從大肚子到小孩出生，讓她心態上也變成「首遊客」，希望帶著小孩嘗試各種新鮮的活動，更透露其中一集她的小孩和老公會出現。

此外，日前Janet在臉書宣布喜訊，先前她懷孕7個月時和George（吳宇衛）一起製作演出的短片HOME獲美國洛杉磯電影節（LA Film Festival）提名最佳影片，她今天更開心向媒體分享，5日獲知得到最佳雙人演員獎，George更奪下最佳男演員。

Janet表示，她和George夫妻2人在片中飾演一對姊弟，劇本主要由George發想並演出患有自閉症弟弟，片長約12分鐘，其中不少感動的畫面，如今影片獲得肯定也讓她直呼很有成就感。（編輯：劉政權）1070306

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