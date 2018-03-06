地方萬花筒》影／員林蜀葵花迎風搖曳　構成彩色花海

不用到學甲就能欣賞蜀葵花海！員林市蜀葵花觀光文化季從11日起至4月底爭豔登場，6日邀請5歲的唐子誼小朋友表演爵士鼓、及4名「金剛鸚鵡」女主人從台南帶來7隻大型彩色美洲鸚鵡為活動暖場，市公所主任秘書賴致富與地方各界齊聚花田聆聽優雅時而震撼的樂曲，也為這次蜀葵花觀光季揭開動人的詩篇。

賴致富表示，今年較去年的1,500坪擴大為2,300坪蜀葵花的種植面積，花株數高達2萬餘株，以數大的壯觀佐以繽紛的色彩回饋賞花人，讓大家在「春分」氣候最怡人時刻，藉賞花以舒展身心投身自然，觀賞千姿百媚、迎風搖曳的蜀葵彩色花海。



▲員林市南區公園蜀葵花盛開，蜀葵花最高可達4公尺，每株可開200顆花苞，萬紫千紅景象超吸睛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.06）

賴致富指出，有別於以往的「蜀葵花觀光季」，今年特別舉辦「107年員林市蜀葵花寫生比賽」活動，除提供小朋友一個展現的美學的場所外，更藉由活動帶動小朋友參與，了解地方觀光特色，以繪畫創造屬於自己心中的蜀葵樣貌，讓蜀葵融入藝術元素，呈現更多繽紛美妙的面貌。



▲員林市南區公園蜀葵花盛開，蜀葵花最高可達4公尺，每株可開200顆花苞，萬紫千紅景象超吸睛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.06）

賴致富表示，有別於以往的「蜀葵花觀光季」，今年特別舉辦「107年員林市蜀葵花寫生比賽」活動，除提供小朋友一個展現的美學的場所外，更藉由活動帶動小朋友參與，了解地方觀光特色，以繪畫創造屬於自己心中的蜀葵樣貌，讓蜀葵融入藝術元素，呈現更多繽紛美妙的面貌。



▲員林市南區公園蜀葵花盛開，蜀葵花最高可達4公尺，每株可開200顆花苞，萬紫千紅景象超吸睛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.06）

賴致富說，蜀葵花期長達1個月至4月底，彩色繽紛的蜀葵花海實現了徐志摩－數大便是美的實境，提供市民一個休閒娛樂賞花的新天地，希望成功行銷「最美蜀葵在員林」的新亮點。



▲員林市南區公園蜀葵花盛開，蜀葵花最高可達4公尺，每株可開200顆花苞，萬紫千紅景象超吸睛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.06）

員林市公所觀光課長江順泉說，員林市的觀光與蜀葵花相互輝映，許多人來員林觀賞蜀葵花順便逛林仔街、打石巷、北門三大美食商圈成就多方面的經濟效益；或是至火車站騎著U-Bike陶醉在鹹酸甜的故鄉順便欣賞蜀葵繽紛的多彩姿態，無盡的花色與傳統小吃，它們的香味四溢全臺灣，愈來愈多人知道「員林市」在哪裡！



▲員林市南區公園蜀葵花盛開，蜀葵花最高可達4公尺，每株可開200顆花苞，萬紫千紅景象超吸睛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.06）