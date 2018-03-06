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中央社

中國強化追查逃漏稅 安侯：台商應妥為因應

中央社2018/03/06 19:29
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北6日電）中國數位化稅收管理方式日益完備，展現追查逃漏稅的決心，將對在中國營運的台商造成衝擊。對此安侯建業（KPMG）建議，台商應謹慎準備相關資料，避免提供中國國稅局錯誤資訊，進而遭受處罰。

安侯建業聯合會計師事務所今天舉辦中國稅務前瞻研討會，安侯建業執行長林琬琬表示，綜合目前的中國數位化稅收管理方式，加上「金稅三期」系統的上線，台資企業勢必得對於中國的諸多措施有更深入的瞭解，如互聯網查稅、42號公告等相關規定，以期盡快調整集團投資架構及營運交易流程的改造，謹慎因應相關稅務風險。

KPMG中國及香港地區全球轉讓訂價服務主管合夥人池澄提及，中國已根據OECD國家的「稅基侵蝕與利潤移轉」（BEPS）行動計畫中對移轉訂價三層文據的建議，將稅務法規進一步整合，三層文據中「主體文檔」與「本地文檔」的建議，也被整合進同期資料相關要求。

池澄表示，企業如有審核不合格的情形，中國國稅局將根據審核中發現的問題約談企業，對發現的問題做進一步瞭解和問題屬性確認，或者對明顯不合規的本地文檔和特殊事項文檔退回限期改正，把有明顯避稅疑點的企業，列為2018年度潛在反避稅調查對象。因此企業應早作準備，搶在中國國稅局的數據庫亮起紅燈之前，先確保及修正稅務遵循狀況。

在台灣方面，安侯建業稅務投資部會計師劉中惠表示，台灣自2017年11月公布三層移轉訂價文據法令後，陸續有相關的申報規定出爐。

劉中惠說，近年來，台灣國稅局對移轉訂價查核的力道有不斷加強的趨勢，去年關於新移轉訂價文檔規定的講座絡繹不絕，但企業除了需要注意要「寫什麼」，更重要的是知道正在對國稅局「說什麼」，跨國企業宜遵循各國規定進行資料準備及遞交，以免受罰，她建議企業應謹慎準備相關資料，在盡可能的範圍內，避免提供錯誤或矛盾的資訊。

安侯建業稅務部營運長、全球移轉訂價服務主管會計師張芷於也提到，中國日前發佈「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，其中12項涉及給予台資企業與大陸企業同等待遇，以台資企業來說，可參與享受稅收優惠政策。

然而張芷指出，中國提供優惠政策的同時，也從移轉訂價、金稅三期到共同申報準則（CRS）等方面，展現了全面追查逃漏稅的決心，這意味著中國經營環境出現新的轉折點。

張芷表示，面對以中國為主要佈局的台商企業，除了繼續深化兩岸合作外，建議集團總部除了最基本的遵法程序外，應運用文檔資料為工具，檢視集團整體營運功能配置與利潤分配是否一致，並予調整及持續追蹤，有效管理集團租稅風險。（編輯：林沂鋒）1070306

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