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東半球28號漁船案 涉2違規面臨吊照

中央社2018/03/06 19:25
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北6日電）蘇澳籍東半球28號漁船3、4日遭日本公務船緊追，外交部已向日本抗議執法過當；農委會調查，東半球28號漁船有未事先申請即在台日協議海域內捕魚、娛樂漁船超出水域等2項違規，研議懲處收回漁業證照及吊扣船員證1年以下或罰鍰。

農委會漁業署署長黃鴻燕今天表示，東半球28號漁船（以下簡稱東船）連續兩天被日本公務船緊追案，東船共觸犯相關規定的行為有兩個類型，但是對於日本公務船對東船噴水，認為雖可執法，然而噴水「太粗魯」，所以外交部已抗議執法過當。

關於東船違規類型，他說，首先，東船的漁業執照為延繩釣漁業，在3月1到3日間進入台日漁業協議海域內及海域外作業捕魚，由於在此海域內作業必須事先申請核備，東船未經許可作業，已經違反「延繩釣漁船赴台日漁業協議適用海域作業管理辦法」第3條規定。

他並說，在台日漁業協議海域之外作業，則因為位處雙邊主張的重疊經濟水域，超出政府劃設的暫定執法線，台灣漁船在這個水域作業也會惹出爭議。

他說，東船以上違規情事，將研議核處收回漁業證照及其幹部船員執業證書1年以下或罰鍰。

其次，東船3月4日以娛樂漁船出港，黃鴻燕說，當天出海活動範圍距離台灣本島海岸37浬，已違反「娛樂漁業管理辦法」第21條第1項規定，即娛樂漁船活動區域要在台灣本島距岸30浬內的限制範圍，以及未配置足額的幹部船員，也要另案研議懲處。

此外，漁業署另表示，北緯27度以北，以及八重山群島以南的台日重疊水域，已在歷次的台日漁業委員會上向日方表達應儘速達成協商安排，漁業署將持續透過外交管道，向日方要求儘速協商，以免因漁船作業衍生執法糾紛，影響台日友好關係。（編輯：陳清芳）1070306

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