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中央社

方克偉張耿豪獲複數年約 悍將團隊薪資破億

中央社2018/03/06 19:28
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者謝靜雯台北6日綜合報導）中職富邦悍將隊本季本土球員薪資敲定，上季表現亮眼的捕手方克偉、投手張耿豪都拿下複數年合約，團隊薪資比去年多出至少1000萬元，本土球員薪資總合近1億1900萬元。

悍將隊今天發出新聞稿，林益全、高國輝、胡金龍、林哲瑄、林宥穎、蔡明晉及賴鴻誠7名現有複數年合約選手，今年合約皆邁入第2年，薪資皆有調升。

去年獲得年度最佳10人一壘手的林益全，本季月薪80萬元，依舊是團隊本土球員月薪最高，副隊長高國輝75萬元居次，胡金龍月薪調整為70萬元，去年獲得外野手金手套獎的林哲瑄月薪則為60萬元，林宥穎、蔡明晉、賴鴻誠月薪分別為24萬、23萬和22萬元。

去年球季表現亮眼的捕手方克偉、投手張耿豪，本季也首度獲得複數年合約；方克偉去年拿下捕手金手套、年度最佳10人捕手獎，本季月薪加至16萬元，而去年獲最佳進步獎的張耿豪，月薪則調升為18萬元。

球隊依照球員表現及貢獻度調整薪資，包含內野手高國麟、李宗賢、外野手高孝儀、吳宗峻，投手林政賢、陳明軒及捕手蔡友達等皆獲得加薪肯定。

去年在游擊區守備及打擊表現穩定成長的高國麟獲得加薪，本季月薪為16萬元，而去年拿下三壘手金手套的李宗賢，本季月薪為14.5萬元，外野手高孝儀月薪調漲為16萬元，吳宗峻加薪至12.5萬元。

此外先發表現進步的兩位年輕投手林政賢及陳明軒也獲得加薪，林政賢月薪調漲至12萬元，陳明軒月薪調漲至9萬元，另外捕手蔡友達薪資調漲為8萬元。（編輯：吳協昌）1070306

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