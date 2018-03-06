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金融監理沙盒子法預告 5月開放實驗申請 總額上限擬

鉅亨網2018/03/06 19:37
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金融科技發展與創新實驗條例 (又稱金融監理沙盒條例) 預計 4 月 30 日生效，業者 5 月可向金管會提出申請，最快第 3 季即可開始實驗。其中有關業者建議提高沙盒實驗的總金額上限，但金管會主委顧立雄曾表態「沙盒不是用來賺錢的」，因此上限維持 1 億元。此外，因為央行不贊成用外幣承作消費信貸，因此在預告草案中也暫時限制。

金管會今天正式對外預告金融監理沙盒兩項子法草案，子法預計經過 30 日對外預告，預計 4 月中召集相關跨部會開資會議後，將於 4 月 30 日正式生效，5 月正式受理實驗者申請。

申請者可為自然人、獨資、合夥事業或法人，且不限任何產業。業者在備妥申請相關文件與創新實驗計畫後，即可向主管機關金管會提出申請，而金管會將召開審查會議，並於 60 日之內完成審查作業，做出核准或駁回創新實驗的決定。

而根據金管會今天公布的子法草案，明訂實驗期間申請人與所有參與者所簽訂的契約，在提供金融商品或服務有效期間內，其契約的資金、交易或曝險金額總計不得超過台幣 1 億元，或是等值的外幣。

針對單一參與實驗者（意即投資人或民眾）的消費者保護信貸金額限定為 50 萬元，保險保費不得超過 10 萬元或保險金額 100 萬元；其他的金額商品則以 25 萬元為限制。

值得注意的是，原本在子法中消費信貸金額以 50 萬為限部分，也有明訂「或是等值的外幣」，也就是原本開放實驗者可以外幣做消費信貸，但因為央行發文不贊成消費信貸用外幣承作，因此預告草案先尊重央行意見，但是，在預告公告 30 天後，再召集相關跨部會開諮詢會議時會再確認央行的意見。

子法草案也訂定，實驗者必須設計「退場機制」以及參與實驗者的「補償機制」，且需要在申請前備妥。實驗者的創新實驗期間為 1 年，可有 1 次申請延長的機會，且時間最長不得超過 6 個月，就得結束實驗；業者在實驗中成效如果非常良好，但在金融法律上面臨卡關，而需要涉及修改法律時，則可申請延長 3 年，且延長次數不以 1 次為限。

而所謂「補償機制」，是申請創新實驗者必須提供參與實驗的投資人或民眾「補償機制」，也就是款項如何退還，或造成損失該如何進行賠償，補償機制必須取得銀行履約保證或是交付信託。

此外，在「金融科技創新實驗審查會議及評估會議運作辦法」部分，經過壽險公會建議，明定專家及學者不克出席審查會議時，可以事先提出書面意見作為參考資料，但未出席的專家學者不計入會議的決議比例計算。

而實驗申請人若認為會議成員有不能公正執行職務之虞，應於會議當場或會後盡速向主管機關提出書面請求迴避，以利主管機關於做實驗相關決定之前，決定該成員是否應該迴避。

金管會強調，想要申請進入沙盒者，必須有創新性、風險管理機制、洗錢防制、個資保護等相關經驗與能力，呼籲業者在申請前可以多向金管會諮詢意見。
 

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關鍵字金融監理沙盒金管會消費信貸外幣headline
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