影／彰化縣中小學聯合運動會開幕　魏明谷勉再創佳績

▲彰化縣107年中小學聯合運動會在彰化縣立體育場展開競技，縣長魏明谷希望各位選手拿出最好的實力，追求更好的佳績。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.06）

彰化縣107年中小學聯合運動會於3月6日至9日共4天在彰化縣立體育場舉辦，6日上午由彰化縣長魏明谷及縣內各級學校校長等人參加開幕典禮，為參賽選手加油打氣；此次中小學聯運報名參賽的學校計有縣內17所國(私)立高中職及201所國民中小學，共有3,907位運動好手及隊職員參與。

開幕典禮由彰化女中樂隊的悠揚樂音，南興國小大會舞表演、平和國小節奏樂團帶來鏗鏘的樂音跟舞蹈班精湛的演出揭開序幕，熱鬧非凡，青春洋溢，充分展現運動中的力與美，讓人深深感受到莘莘學子的青春活力。



▲彰化縣107年中小學聯合運動會在彰化縣立體育場展開競技，縣長魏明谷希望各位選手拿出最好的實力，追求更好的佳績。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.06）

魏明谷表示，本次賽事除了追求運動強身之外，更要選拔彰化縣優良的運動選手，代表彰化縣參加107年全國中等學校運動會以及全國小學田徑錦標賽，感謝教練、選手及老師平時的付出，希望各位選手拿出最好的實力，勇於自我創新突破，追求更好的佳績。



▲彰化縣107年中小學聯合運動會在彰化縣立體育場展開競技，縣長魏明谷希望各位選手拿出最好的實力，追求更好的佳績。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.06）

106年全國運動會，彰化縣代表隊的選手們憑著努力不懈的精神，大放異彩，奪得7面金牌(田徑1面、游泳2面、武術2面、跆拳道1面及射擊1面)、9面銀牌及16面銅牌，共計32面獎牌。去（106）年縣府主辦全國中等學校運動會成績斐然，獲得22金28銀41銅佳績。



▲彰化縣107年中小學聯合運動會在彰化縣立體育場展開競技，縣長魏明谷希望各位選手拿出最好的實力，追求更好的佳績。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.06）

魏明谷指出，他也很重視各項運動競技，未來縣府團隊也將持續編列體育經費，建立專業運動培訓的體系及精緻運動賽會，提升縣內運動競技水準，培養運動選手，藉以奠植彰化體育根基，期待彰化縣的選手在中小學聯合運動會及全國中等學校運動會都能再創佳績，讓彰化能夠驚艷全國。