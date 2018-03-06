媒體需求弱 廣告市場研究服務衰退

（中央社記者陳政偉台北6日電）主計總處表示，因物聯網、數位行銷與遊戲軟體設計服務需求增加，106年資訊服務業營業額新台幣2688億元，創歷年新高；而受媒體廣告需求減少影響，廣告業及市場研究業年減8.8%。

國內服務業就業人口占台灣全部就業比重已超過6成，各國面臨全球勞動成本和變動因素，政府也在力推服務業的產業升級。

主計總處今天公布國情統計通報指出，依經濟部統計，106年資訊、租賃與專業技術服務業營業額分別較105年增1.1%、增2.3%及減4.8%。

據經濟部資料，106年資訊服務業營業額為新台幣2688億元，為歷年新高，較105年增1.1%。主計總處指出，主因物聯網帶動數位控制應用，以及數位行銷與遊戲軟體設計的服務需求增加。