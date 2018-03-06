徐若熙術後更猛 率平鎮拿木棒聯賽季軍

（中央社記者謝靜雯嘉義6日電）平鎮高中今天在高中棒球聯賽（木棒組）季軍戰，與成德高中交手，高二投手徐若熙手術後越投越猛，今天後援表現亮眼，加上隊友打擊發揮，終場以8比1拿下季軍。

平鎮高二投手徐若熙，去年9月手肘小手術、積極復健，從木棒聯賽前半階段就陸續出賽，今天季軍戰5局上場後援，總計投3局被敲2支安打，投出4次三振、無失分，均速落在138公里左右，球速和控球都有水準、表現亮眼。

平鎮總教練吳柏宏表示，徐若熙復健做的很勤快，「很訝異他可以恢復的這麼快，有持續在控制他的投球量」；徐若熙手術後投球沒有疑慮，反而越投越猛，手術前最快球速約138公里左右，現在最快可以投到144公里。