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中央社

長庚研究：靜脈曲張者嚴重併發症風險高

中央社2018/03/06 19:36
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北6日電）靜脈曲張不單影響外觀，長庚研究發現，靜脈曲張者產生深層靜脈栓塞是正常人5.3倍，產生肺栓塞是正常人1.73倍。穿彈性襪只能預防、延緩惡化，若曲張狀況嚴重，可考慮治療。

台北長庚診所靜脈曲張特別門診主治醫師張學倫今天在記者會表示，很多民眾甚至醫師以為靜脈曲張僅是影響外觀和症狀的一種疾病，不治療也不會有嚴重的併發症或是致命。

不過，長庚紀念醫院及長庚大學利用健保資料庫，針對2001至2013年台灣地區約21萬名靜脈曲張患者做長期追蹤。研究結果發現，靜脈曲張患者產生深層靜脈栓塞是正常人的5.3倍，產生肺栓塞是正常人的1.73倍，產生周邊動脈疾病是正常人的1.72倍，證實靜脈曲張有很高的可能性會有嚴重併發症。

靜脈曲張產生的原因，張學倫解釋，靜脈將人體血液帶回心臟，腿部的靜脈為了對抗地心引力，讓血液從腳流回心臟，必須利用小腿肌肉當作幫浦，以及靜脈內的瓣膜當作單向閥防止血液逆流。當瓣膜出了問題，產生逆流，血液便會淤積在下肢血管，造成血管管徑變大、擴張、變形及扭曲，產生症狀或是外觀上的困擾。

張學倫說，產生靜脈曲張的原因主要和遺傳、年齡（較年長者）、外傷、性別（女性）、生活型態（工作常久坐或久站）、懷孕等有關。但研究結果發現，靜脈曲張雖以年長者居多，但年輕族群（20至54歲）得到深層靜脈栓塞的風險比較高；且男性患者產生深層靜脈栓塞的危險性也比女性高一些。

許多患者常輕忽靜脈曲張嚴重性，不積極接受治療；有些靜脈曲張的患者甚至是因為產生深層靜脈栓塞才來就醫。張學倫表示，若不適當治療，不僅可能造成永久性的腿部腫脹、疼痛、潰瘍，甚至需要一輩子穿著彈性襪。

很多人以為穿彈性襪就能解決靜脈曲張問題，但張學倫表示，彈性襪可預防惡化，但只能維持狀況，沒有治療效果，且可能必須一輩子穿，但很多患者都反映，夏天很熱，要穿彈性襪非常痛苦，根本穿不住，但穿不住又沒效果。

張學倫提醒，若有靜脈曲張家族史，症狀造成困擾，有明顯突起的靜脈，建議可以接受治療。若有靜脈曲張困擾，也應少泡溫泉，熱水會讓靜脈擴張，會加重症狀。（編輯：陳清芳） 1070306

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