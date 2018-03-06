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國銀大陸又踩雷　合庫銀遭台資企業倒帳增1.5億逾放

記者顏真真／台北報導2018/03/06 20:39
▲本國銀行大陸又踩雷，合庫銀行遭台資企業倒帳，新增1.5億逾期放款。（圖／NOWnews資料照）
▲本國銀行大陸又踩雷，合庫銀行遭台資企業倒帳，新增1.5億逾期放款。（圖／NOWnews資料照）

金管會6日公布今（2018）年1月本國銀行放款總餘額27兆1660億元，月增1097億元，逾期放款金額764.51億元，亦增加17.43億元，其中大陸地區逾期放款也擴增，主要是合庫銀行遭台資食品企業倒帳，新增1.5億元逾期放款。

今年1月全體本國銀行稅前盈餘為334.04億元，年增率11%，亦較去年12月增加了232.1億元，成長227.6%，主要受到多家銀行提列慶富案呆帳影響。據金管會統計，至去年底國銀對慶富集團授信總餘額210億元，累計提列備抵呆帳共149億元、轉銷呆帳共58億元，合計達207億元，而銀行大多集中在去年12月提列備抵呆帳或轉銷。

若就分支機構來看，本國銀行大陸地區分行1月稅前盈餘5.8億元，較去年同期增長1.3倍；國內總分行稅前獲利231.9億元，年增8.8%；國際金融業務分行（OBU）稅前盈餘63.8億元，年增率13.5%；海外分行稅前盈餘32.6億元，年增12.1%。

金管會也公布截至1月底本國銀行放款總餘額27兆1660億元，較去年12月底增加1097億元，逾期放款金額為764.51億元也增加17.43億元，逾期放款比率為0.28％，與上月底相同。

若觀察各地區逾放觀察，本國銀行1月國內總行逾放較12月增加17.76億元，OBU增加4.04億元，海外分支機構減少5.88億元，而大陸地區則增加1.5億元，金管會解釋，大陸地區逾放增加主要是合庫銀新增一筆台資食品企業自貸案的逾放所致。

關鍵字金管會大陸銀行合庫銀行逾期放款慶富案逾放比
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