國銀大陸又踩雷　合庫銀遭台資企業倒帳增1.5億逾放

金管會6日公布今（2018）年1月本國銀行放款總餘額27兆1660億元，月增1097億元，逾期放款金額764.51億元，亦增加17.43億元，其中大陸地區逾期放款也擴增，主要是合庫銀行遭台資食品企業倒帳，新增1.5億元逾期放款。

今年1月全體本國銀行稅前盈餘為334.04億元，年增率11%，亦較去年12月增加了232.1億元，成長227.6%，主要受到多家銀行提列慶富案呆帳影響。據金管會統計，至去年底國銀對慶富集團授信總餘額210億元，累計提列備抵呆帳共149億元、轉銷呆帳共58億元，合計達207億元，而銀行大多集中在去年12月提列備抵呆帳或轉銷。