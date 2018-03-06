高鐵特定區招商推優惠租金 僅公告地價1%

楊正君說，去年率先在高鐵新竹車站特定區招商，但無人投標，經檢討後，這次在高鐵台南車站特定區的招商，首次推出降低租金，將原本依公告地價5%計算，改為只要公告地價的1%，未來其他車站特定區開發案也會比照。

5個高鐵車站特定區約30公頃土地的開發權原本屬於台灣高鐵公司，台灣高鐵因財務問題，一直未開發，後來政府推動高鐵財務改善，台灣高鐵公司在2015年將車站特定區開發權交還政府，由高鐵局開發。

（中央社記者汪淑芬台北6日電）高速鐵路工程局最近公告「高速鐵路台南車站特定區事業發展用地開發經營案」招商。高鐵局副局長楊正君今天在記者會中說，為吸引投資人，首次推出優惠租金，只要公告地價1%。

另在權利金部分，高鐵局祭出分攤風險的做法，有固定權利金及變動權利金，營運前5年若有盈餘，再依營業額一定比例收取，若不賺錢，不收權利金。

根據高鐵公告的高鐵台南車站特定區招商，開發面積約5.86公頃，包含附屬事業用地4.02公頃、站區廣場用地0.8公頃及交通設施用地1.04公頃。

高鐵局說，依都市計畫規定，台南車站特定區招商基地可使用的最大總樓地板面積約3萬3597坪，將以設定地上權方式引進投資人開發經營，開發經營年期30年，並得申請續約一次，以20年為限。

高鐵局說，因應大台南會展中心、中央研究院南部院區與沙崙綠能科學城的開發進駐，高鐵台南車站特定區的開發，鼓勵各類零售商場、旅館、辦公、餐廳等商業設施進駐。

高鐵台南車站特定區招商案將在5月21日開標。（編輯：張銘坤）1070306