NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈西非女自豪豐臀　被稱西非金卡戴珊愛車慘遭破壞　調監視器發現被狗啃500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
中央社

高鐵特定區招商推優惠租金 僅公告地價1%

中央社2018/03/06 19:45
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者汪淑芬台北6日電）高速鐵路工程局最近公告「高速鐵路台南車站特定區事業發展用地開發經營案」招商。高鐵局副局長楊正君今天在記者會中說，為吸引投資人，首次推出優惠租金，只要公告地價1%。

5個高鐵車站特定區約30公頃土地的開發權原本屬於台灣高鐵公司，台灣高鐵因財務問題，一直未開發，後來政府推動高鐵財務改善，台灣高鐵公司在2015年將車站特定區開發權交還政府，由高鐵局開發。

楊正君說，去年率先在高鐵新竹車站特定區招商，但無人投標，經檢討後，這次在高鐵台南車站特定區的招商，首次推出降低租金，將原本依公告地價5%計算，改為只要公告地價的1%，未來其他車站特定區開發案也會比照。

另在權利金部分，高鐵局祭出分攤風險的做法，有固定權利金及變動權利金，營運前5年若有盈餘，再依營業額一定比例收取，若不賺錢，不收權利金。

根據高鐵公告的高鐵台南車站特定區招商，開發面積約5.86公頃，包含附屬事業用地4.02公頃、站區廣場用地0.8公頃及交通設施用地1.04公頃。

高鐵局說，依都市計畫規定，台南車站特定區招商基地可使用的最大總樓地板面積約3萬3597坪，將以設定地上權方式引進投資人開發經營，開發經營年期30年，並得申請續約一次，以20年為限。

高鐵局說，因應大台南會展中心、中央研究院南部院區與沙崙綠能科學城的開發進駐，高鐵台南車站特定區的開發，鼓勵各類零售商場、旅館、辦公、餐廳等商業設施進駐。

高鐵台南車站特定區招商案將在5月21日開標。（編輯：張銘坤）1070306

桃園幼兒園粉墨登場 演出...迷航小虎鯨 高市大陣仗救援未

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan