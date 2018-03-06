桃園幼兒園粉墨登場 演出悟空戰鐵扇

凃嘉新表示，幼兒園從今年一月起邀請國立台灣戲曲學院京劇系教授張義傑協助，除改編故事，融入現代元素，更是手把手的帶著孩子走台步、學身段、唱腔。讓孩子可以用他們的角度，認識傳統戲曲及文化。

桃園市私立中路非營利幼兒園長凃嘉新今天受訪表示，在一次的美感教育中，綿羊班的孩子們對京劇花臉、翻滾及身段產生了極大興趣，甚至主動提出想要嘗試演出的想法。看到孩子們學習的渴望，「看孩子能做到什麼」，幼兒園決定讓28位學生一起演出20分鐘長的京劇「悟空戰鐵扇」。

讀大班的汪芷妍告訴記者，演的是鐵扇公主的角色，平常就喜歡唱歌的她，還有一段京劇唱腔的獨秀。芷妍說，為了唱好這段演出，自己與爸媽在家中練了一個多月，還要看影片練習對打身段，雖然很辛苦，不過可以穿著漂亮的衣服還是覺得很開心。

小朋友的媽媽戴憶妏表示，幼兒園的教育真的是有計劃性的延續，小朋友這學期開始，回家時會與家人分享聲音、感受，後來才知道園方計劃帶著小朋友演出大型京劇。兒子知道要演孫悟空，每天家中就拿著洗衣桿練習，還打斷了一支曬衣桿，看著小朋友在玩樂中學習京劇，而不是填鴨式學習，很開心兒子的童年很繽紛。

這場「悟空戰鐵扇」，8日上午10時在桃園區中山五里集會所熱鬧開演。小朋友將畫上特殊臉譜，結合唱腔、肢體動作及服裝道具登台亮相，用自己的方式演繹戲曲文化之美。(編輯:孫承武)1070306