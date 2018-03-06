NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈監獄學絕技　2分鐘可拆車窗行竊樂齡珠心算班　舒筋活腦健康防老500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
中央社

萬金石馬拉松特展 賤女奈奈主視覺

中央社2018/03/06 19:45
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市萬金石馬拉松特展今天揭幕，網路人氣插畫家賤女奈奈設計文青版主視覺，超萌的女王頭戴上紅色蝴蝶結。只要拿手機對準標的物，就能與賤女奈奈手繪的景點及插畫人物合照。

萬金石馬拉松倒數計時12天，新北市府迎接台灣首場銀標籤馬拉松賽事，今天起到4月13日於市政府大廳與市民廣場展出馬拉松特展，並公布主視覺是野柳著名地標的女王頭，戴上有蝴蝶結的髮箍。

市府教育局長林奕華表示，萬金石馬拉松特展帶大家回首西元2003年至2016年賽事的歷史與事蹟，使用虛擬實境科技，讓無法到賽道的民眾，透過環景實境以跑者視角體驗海岸線的美麗風景。

特展除介紹國際認證標籤審查規範與萬金石歷史，還有真人版大富翁遊戲，可以與萬里、金山、石門著名的老梅綠石槽、駱駝峰、富基漁港、萬里蟹等合照。

這項活動主要概念是結合日本的擴增實境App，將萬里、金山、石門的美景與美食搬到現場，民眾只要拿起手機對準標的物，就能夠與插畫家賤女奈奈的手繪作品合照。

市府體育處長洪玉玲表示，市府1樓大廳西側布置成賽道，展示萬金石馬拉松歷年冠軍及歷程、紀念款獎盃、跑衣；東側由賤女奈奈布展，女王頭戴上紅色蝴蝶結化身超萌導遊。

萬金石馬拉松博覽會也將於15日在市民廣場舉行，展出募集的「那一年我與我的萬金石」回憶合照、多家知名運動、跑步相關業者設攤，邀請台灣全馬紀錄保持人、世大運女子半程馬拉松獎牌得主多人、業餘跑者等，一同分享跑步與人生哲學。（編輯：劉政權）1070306

桃園幼兒園粉墨登場 演出...迷航小虎鯨 高市大陣仗救援未

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan