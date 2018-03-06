刮刮樂首位千萬頭獎落在台北市 尚有4個千萬以上大獎

春節限定發行的「1,000 萬年終獎金」刮刮樂第 1 個頭獎千萬大獎，獎落台北市和平東路上的彩券行，根據台灣彩券統計，至 3 月 2 日為止的，6 個千萬元以上的大獎還有 4 個未現身。

據台彩統計，面額 1 千元的「1,000 萬年終獎金」1000 萬元大獎共 3 個，第 1 個頭獎 1000 萬元日前已於台北市「飛來富二六八彩券行」刮出，目前仍有 2 個千萬頭獎尚未開出；至於面額 2 千元的「2,000 萬開運發財金」刮刮樂， 到目前為止，頭獎 2000 萬元 3 個只開出 1 個，總計千萬元以上大獎仍有 4 個尚未開出。