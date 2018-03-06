改造土鳳梨 花蓮富興村田野輕旅行

（中央社記者陳葦庭台北6日電）原本賣相不佳的鳳梨在加工後成為美味的點心，花蓮富興村主要生產土鳳梨，在社區努力下發展成旅遊景點，不只可親手採鳳梨，也能在田野中享受美食美景。

「我一直覺得他是台灣最前線，因為他是中央山脈起始的地方，永遠在颱風要靠近的時候，花蓮好像是我們最大的守衛。」導演吳念真在「花蓮有靠山」影片中這麼形容花蓮，盼能重振花蓮觀光。

為了重振花蓮觀光，當地飯店業者也和當地攜手努力，花蓮翰品酒店也和當地村落合作，以「日光．輕旅行」為主題，實際帶著旅客走訪位在瑞穗鄉的「富興社區」。