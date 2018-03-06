改造土鳳梨 花蓮富興村田野輕旅行

（中央社記者陳葦庭台北6日電）原本賣相不佳的鳳梨在加工後成為美味的點心，花蓮富興村主要生產土鳳梨，在社區努力下發展成旅遊景點，不只可親手採鳳梨，也能在田野中享受美食美景。
「我一直覺得他是台灣最前線，因為他是中央山脈起始的地方，永遠在颱風要靠近的時候，花蓮好像是我們最大的守衛。」導演吳念真在「花蓮有靠山」影片中這麼形容花蓮，盼能重振花蓮觀光。
為了重振花蓮觀光，當地飯店業者也和當地攜手努力，花蓮翰品酒店也和當地村落合作，以「日光．輕旅行」為主題，實際帶著旅客走訪位在瑞穗鄉的「富興社區」。
花蓮翰品酒店總經理唐玉書說，富興村有個美麗的名字，因為盛產東部縱谷平原區內常見的原生灌木「杜虹花」，因此又被當地原住民稱「拉吉哈桿」(阿美族語Lacihakan)，這個部落由阿美族、閩南及客家三族群組成，人口約各占1/3，以產3號土鳳梨為主要產業。
「以前賣相不佳的土鳳梨很難賣。」唐玉書轉述當地農民說法，但社區在2006年開始接觸社區營造，社區發展協會也發展出鳳梨加工產業，在價格不好、產期不對或長相不佳的時候，收購農民辛苦種植的鳳梨，製做成鳳梨乾、鳳梨醬、醃鳳梨或鳳梨酥等產品，近年則因土鳳梨酥受到喜愛而行情看漲。
觀光客進到社區，也讓社區更有活力，現在遊客造訪富興村，不只可以體驗採鳳梨，更可以親手製作土鳳梨酥，村民還開發出一系列水果料理，民眾可以在鳳梨田中享受田園和山巒風光，視覺、嗅覺和味覺同時獲得滿足。
正安旅行社董事長吳碧蓮今天受訪時表示，花蓮有95%都沒有改變，風景依然美麗、人還是熱情，與其要捐錢到花蓮，不如實際到花蓮旅遊，為花蓮打氣。（編輯：陳清芳）1070306