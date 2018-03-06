NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈監獄學絕技　2分鐘可拆車窗行竊樂齡珠心算班　舒筋活腦健康防老500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
中央社

迷航小虎鯨 高市大陣仗救援未果

中央社2018/03/06 19:49
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者王淑芬高雄6日電）春節前高雄港陸續出現鯨豚洄游，為導引迷航的鯨豚返回大海，市府農業局邀集專家協助，今天大陣仗出動水上摩托車及人員救援未果，擔心小虎鯨過疲憊，將再觀察伺機導引出海。

導引鯨豚的人員在成功大學海洋生物及鯨豚中心、鯨豚專家王建平的協助下啟動救援，高雄港務公司、台船、中鋼等人力支援，還有水上摩托車、救難小艇、吊車及捕撈網等，動員潛水人員在淺灘等候，打算伺機捕撈。

農業局科長張韻萍說，今天在港區內嘗試捕撈目前存活的3隻小虎鯨，因作業區水深，雖已引導鯨豚到較淺處，仍然5度被脫逃，考慮鯨豚安全，決定停止作業，並將持續觀察再伺機導引出海。

張韻萍表示，2月4日起陸續接獲通報港區有鯨豚洄游，最初觀察到鯨豚有2到3群數十隻。原本農業局持關切的態度，希望在不干擾健康鯨豚，讓牠們自由進出港區。

但2月27日晚上，農業局接獲第一起鯨豚死亡通報，陸續在3月1日以後接獲鯨豚死亡，統計至3月6日共打撈到1隻瑞氏海豚、7隻小虎鯨屍體。

確定港區仍有3隻小虎鯨洄游，在專家研判建議下，啟動救援行動，但是今天一整天的努力未果，農業局擔心小虎鯨緊迫疲憊而停止作業，將持續觀察，伺機導引出海。

本應在大海洄游的鯨豚為何迷航進入高雄港，農業局認為可能與疾病、極端氣候及海洋變化有關，呼籲民眾遇見鯨豚洄游或擱淺，接通報1999或農業局救援處理。(編輯:孫承武)1070306

高鐵特定區招商推優惠租金 ...改造土鳳梨 花蓮富興村田野輕旅

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan