首屆中國國際進口博覽會 台團體有意參加

第13屆全國人大第一次會議上海代表團今天在人民大會堂舉行全體會議，並對中外記者開放。上海市委副書記、市長應勇在回答中國中央電視台關於中國國際進口博覽會籌辦的問題時表示，已有120多個國家和地區報名。

（中央社記者陳家倫上海6日電）上海市長應勇今天表示，11月將在上海登場的中國國際進口博覽會，目前已有120多個國家和地區與各行業共計上千家企業報名。據了解，已有台灣團體表達參加意願，初步進行順利。

中國國家主席習近平在去年5月的「一帶一路」國際合作高峰論壇上宣布，從2018年起舉辦中國國際進口博覽會。官方隨後表示，首屆中國國際進口博覽會將於2018年11月5日至10日在中國國家會展中心（上海）舉辦。

應勇今天指出，國家層面去年已成立籌辦委員會，商務部已在上海設立中國國際進口博覽局，上海層面也已成立16個專案保障服務工作組。計畫將有60個左右的國家參加國家展，其中有12個主賓國。

應勇說，目前已有120多個國家和地區、包括一批世界500強和行業龍頭企業在內的上千家企業報名參加，已簽約的展覽面積超過5萬平方公尺，境外策展機構申請展覽面積已超過6萬平方公尺。（編輯：林克倫）1070306