台塑不滿環評結論 環署公布逐字稿反擊

台塑高層對此結論不滿，認為台塑已在環評會議中堅決反對每年2月到5月枯水期每天100%運轉，每天要生產10萬公噸水，哪有工廠保證4個月每天100%運轉？

（中央社記者吳欣紜台北6日電）台塑高層不滿六輕海水淡化廠的環評結論，環保署今天公布當日會議逐字稿並重申，結論內容是台塑副總自行提出，台塑高層應切實掌握當日會議情形，避免以訛傳訛，造成外界誤解。

環保署今天發布新聞稿，重申海淡廠環評結論有關「枯水期日產淡水量10萬噸」「3年內完成興建營運」等內容，都是按照台塑副總吳宗進在環評會議上回應的內容所記載。

環保署同時也公布逐字稿還原吳宗進的發言內容：「剛剛劉委員有說希望可以達到7成、2,700萬噸，這我想要先跟委員報告，我們是分枯水期跟豐水期，枯水期當然一定是百分之百，在2到5月一定是百分之百，就百分之百。」

此外，環保署副署長詹順貴也在臉書上批評，台塑高層亂咬環評，但就是不會自我反醒檢討，海淡廠環評結論都是吳宗進對環評委員提問的回應內容，專案小組不過是將之寫入結論內，以利未來環評監督而已。（編輯：劉政權）1070306