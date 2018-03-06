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台塑不滿環評結論 環署公布逐字稿反擊

中央社2018/03/06 19:53
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北6日電）台塑高層不滿六輕海水淡化廠的環評結論，環保署今天公布當日會議逐字稿並重申，結論內容是台塑副總自行提出，台塑高層應切實掌握當日會議情形，避免以訛傳訛，造成外界誤解。

麥寮海水淡化廠新建工程2日通過環保署專案小組初審會議，會中決議海淡廠每年2到5月或經濟部水利署認定水源不足期間（排除開發單位不可抗力因素期間），採日產淡水量10萬噸全量運轉，並於公告審查結論後3年內完成興建營運。

台塑高層對此結論不滿，認為台塑已在環評會議中堅決反對每年2月到5月枯水期每天100%運轉，每天要生產10萬公噸水，哪有工廠保證4個月每天100%運轉？

環保署今天發布新聞稿，重申海淡廠環評結論有關「枯水期日產淡水量10萬噸」「3年內完成興建營運」等內容，都是按照台塑副總吳宗進在環評會議上回應的內容所記載。

環保署同時也公布逐字稿還原吳宗進的發言內容：「剛剛劉委員有說希望可以達到7成、2,700萬噸，這我想要先跟委員報告，我們是分枯水期跟豐水期，枯水期當然一定是百分之百，在2到5月一定是百分之百，就百分之百。」

此外，環保署副署長詹順貴也在臉書上批評，台塑高層亂咬環評，但就是不會自我反醒檢討，海淡廠環評結論都是吳宗進對環評委員提問的回應內容，專案小組不過是將之寫入結論內，以利未來環評監督而已。（編輯：劉政權）1070306

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