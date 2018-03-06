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周錫瑋批太迷信「非核家園」　建議「區域發電」預防缺電

記者陳志仁／新北報導2018/03/06 20:30
▲周錫瑋認為，政府太迷信「非核家園」，建議以「區域發電」的方式，預防大規模的缺電。（圖／周錫瑋辦公室提供）
▲周錫瑋認為，政府太迷信「非核家園」，建議以「區域發電」的方式，預防大規模的缺電。（圖／周錫瑋辦公室提供）

行政院原能會經過1個月的審查後，確認核二廠2號機符合再啟動運轉的要求；爭取國民黨新北市長提名的前台北縣長周錫瑋認為，政府太迷信「非核家園」，應重新計算水利、天然氣或其它能源發電的比率，建議以「區域發電」的方式，預防大規模的缺電。

周錫瑋今（6）日受訪時表示，核一、核二、核四廠都在新北市，過去他擔任台北縣長的時候，就以很嚴格看待核電的安全問題；認為蔡英文政府在發電的配置上，沒有經過思考外，且台電對台灣電力的需求、發電及新能源的方式，也沒足夠的努力。

周錫瑋說，從二個角度切入對台灣發電的問題，首先蔡英文政府對發電的配置與方式，沒有充分的瞭解，只是迷信過去的「非核家園」，全台灣發電的模式，包括水利、天然氣或其它的能源有多少，應該要重新的來計算；其次，未來要建構發電的模式，一定是高安全、低成本與低汙染，並投資再生的能源，例如在淡水可以有潮汐、波浪或海水的發電，也有風力發電的可能性。

周錫瑋指出，台灣曾因颱風或地震之故，發生大規模的停（限）電，並採「南電北送」、「北電南送」的方式因應，但澳洲則是採「區域型發電」來預防，且電力的運輸不會太長；因此，新北市將來要考慮新能源的方式來「區域發電」，並創造新能源的商機，將來也會規畫一套新北市的發電與配置計畫，配置高安全、低成本與低汙染的能源結構。

關鍵字周錫瑋非核家園蔡英文區域發電
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