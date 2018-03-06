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〈期貨慘賠〉台股暴跌做空 損失卻高達40億 投資人

鉅亨網2018/03/06 20:13
鉅亨網 / NOWnews
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台股 2 月 6 日大跌，很多投資人以為做空台指選擇權可以大賺，結果慘賠，預估合計損失金額高達 40 億元，數十名交易人集結成自救會今 (6) 日前往證期局陳情，要求證期局調查期貨商是否坑殺散戶，並揚言提告期交所，證期局表示會積極處理，並請投保中心調處。

台股 2 月 6 日重挫 500 多點，很多投資人以為做空台指選擇權可以大賺，但是台股暴跌，期貨市場跟著出現恐慌性殺盤，讓期貨商啟動強制平倉；而期貨商啟動強制平倉措施後，導致違約金額擴大，根據統計，當時期貨商申報違約金就高達 13 億元，創下歷史新高紀錄。

據了解，2 月 6 日當天台指選擇權瞬間出現買賣權全部拉到漲停、和跌停價位的現象，造成保證金不足，導致期貨商強制平倉砍單，許多投資人幾乎都平倉在最差價格，不僅沒賺還賠錢，蒙受鉅額虧損。

數十名期貨交易人今天到金管會證期局陳情，受害投資人質疑，選擇權是賭加權指數漲跌，買賣權分別代表多空 2 方，加權指數能在同 1 分鐘、同 1 秒鐘發生漲停板與跌停板 2 個價位嗎？

受害投資人認為，當天期貨商沒有發揮造市功能，期交所無法推卸責任，風險預告書也沒有明確指出，市場發生價格異常情況會同時出現買、賣權都「漲停」的情況。

受災投資人所集結的自救會今天先行到證期局抗議，下一步將向投保中心申請調處，並考慮依照《消保法》第 28 條對期交所提告，且將向期交所要求賠償。
 

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關鍵字期貨選擇權期交所證期局放空headline
宇瞻2月合併營收6.24億...〈期貨慘賠〉2/6期貨交易...

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