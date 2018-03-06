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中央社

還原休市日決策 北農反對連休3天

中央社2018/03/06 20:06
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者劉建邦台北6日電）台北果菜市場休市造成價跌傷農，外界把矛頭指向台北農產公司，參與休市日會議農民團體代表今天說，當時北農和農會團體對休市3天堅決反對，但採共識決，只能接受。

台北果菜批發市場2月24日至26日連休3天，27日開市後蔬菜類到貨量近3000公噸，與平日交易量的1600公噸至1800公噸相比，數量增加千噸，衝擊蔬菜價格下跌，造成產地農民抱怨，緊接著3月5日起又休市3天，外界關注8日開市相同狀況是否再度上演。

有農民代表提到，台北市市場處在去年7月間召開休市日會議，邀集漁產、禽肉及農產等產地、銷售、消費端共17個單位參與，會議中包含台北農產公司代表及農會代表團體（台灣省青果運銷合作社、中華民國農會、台灣農業合作社聯合社、中華民國果菜合作聯合社）都因考量休市3天，可能導致蔬菜類到貨量暴增，影響價格，堅決反對，但會議採共識決，就算農會代表團體反對，最後仍依多數意見，確定今年度休市日，對會議決議休市日只能接受。

農民代表建議果菜批發市場的休市日可和漁產、畜產批發市場休市日脫鉤，因魚類、肉類可透過冷凍等方式儲存，但部分農產品採收期短，像萵苣、芥菜、甘藍、高麗菜等葉菜類，搶收後冷凍可能影響新鮮度，導致價格下跌，且傳統零售市場等銷售地點，不會因休市就不對外營業。

至於北農總經理吳音寧是否掌握休市日會議決議內容，北農主秘路全利表示，吳音寧去年6月底上任，今年度休市日會議是在去年7月初召開，當時先指派業務部經理參加會議並回報，全程依公司規定，內部也有掌握休市日會議決議內容。

路全利說，為避免連續休市狀況再度上演價跌傷農，北市市場處日前發新聞稿擬定下一年度休市日，除春節連休外，將避免連休3天為原則，至於農民代表團體建議，以市場處說法為主。

路全利表示，目前針對元宵節後開市首日，北農全體人員全面備戰，因應措施包含比照春節前加強作業模式，現場人員全部停止輪休，積極投入拍賣交易作業，務必將供應貨品順利銷售，總經理吳音寧因全心投入元宵節後開市拍賣業務，先委由他對外回應。（編輯：吳協昌）1070306

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