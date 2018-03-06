還原休市日決策 北農反對連休3天

（中央社記者劉建邦台北6日電）台北果菜市場休市造成價跌傷農，外界把矛頭指向台北農產公司，參與休市日會議農民團體代表今天說，當時北農和農會團體對休市3天堅決反對，但採共識決，只能接受。

台北果菜批發市場2月24日至26日連休3天，27日開市後蔬菜類到貨量近3000公噸，與平日交易量的1600公噸至1800公噸相比，數量增加千噸，衝擊蔬菜價格下跌，造成產地農民抱怨，緊接著3月5日起又休市3天，外界關注8日開市相同狀況是否再度上演。

有農民代表提到，台北市市場處在去年7月間召開休市日會議，邀集漁產、禽肉及農產等產地、銷售、消費端共17個單位參與，會議中包含台北農產公司代表及農會代表團體（台灣省青果運銷合作社、中華民國農會、台灣農業合作社聯合社、中華民國果菜合作聯合社）都因考量休市3天，可能導致蔬菜類到貨量暴增，影響價格，堅決反對，但會議採共識決，就算農會代表團體反對，最後仍依多數意見，確定今年度休市日，對會議決議休市日只能接受。