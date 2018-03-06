全球迎婦女節 女權是否真獲進展待觀察

（中央社巴黎6日綜合外電報導）3月8日是國際婦女節（International Women's Day），近來反性侵和鼓吹性別平等的「#我也是」和「時間到了」運動是否真的有助推進女權，或者只有短暫效果，恐怕仍待觀察。

去年10月，美國好萊塢製片大亨溫斯坦（HarveyWeinstein）遭爆性侵，「#我也是」（#MeToo）和「時間到了」（Time's Up）運動燒遍世界，檢討加害者的呼聲此起彼落。

法新社報導，在世界其他各地，女權也大有斬獲。例如去年9月，全球唯一禁止女性駕車的國家沙烏地阿拉伯宣布，今年6月開始將解除這項禁令。今年1月，沙國女性也獲准進入球場看足球賽。