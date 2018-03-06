全球迎婦女節 女權是否真獲進展待觀察

（中央社巴黎6日綜合外電報導）3月8日是國際婦女節（International Women's Day），近來反性侵和鼓吹性別平等的「#我也是」和「時間到了」運動是否真的有助推進女權，或者只有短暫效果，恐怕仍待觀察。
去年10月，美國好萊塢製片大亨溫斯坦（HarveyWeinstein）遭爆性侵，「#我也是」（#MeToo）和「時間到了」（Time's Up）運動燒遍世界，檢討加害者的呼聲此起彼落。
法新社報導，在世界其他各地，女權也大有斬獲。例如去年9月，全球唯一禁止女性駕車的國家沙烏地阿拉伯宣布，今年6月開始將解除這項禁令。今年1月，沙國女性也獲准進入球場看足球賽。
伊朗則自去年12月來連連出現前所未見的示威，抗議強制女性得戴頭巾的規定。
這些發展當然都象徵女權有所進展，但許多女權主義者認為仍有很大努力空間，例如墮胎權、同工同酬和因性別差異發生的暴力事件等議題。
歐洲多個國家至今不乏反墮胎聲浪，馬爾他全面禁止人工流產，波蘭政府不斷推動加強管制，愛爾蘭5月底將舉辦重啟嚴禁墮胎法規的公投，義大利雖允許墮胎，但有70%醫師不願協助人工流產。
歐洲以外，土耳其已婚婦女須經丈夫同意才可墮胎，而中美洲至今還有相當嚴厲的墮胎限制。薩爾瓦多一名婦女11年前因被控蓄意流產遭判刑，上個月才獲釋。
法國家庭計畫機構全球事務主管莫格（ChristineMauget）指出，移民和難民所面臨危機在在證明了女權仍須努力，「女性基於經濟、戰爭或氣候變遷因素，被迫遷離家園，在難民營中未獲應有尊重，甚至遭受暴行」。（譯者：梁元齡/核稿：林治平）1070306