2月外資大減碼 亞股失血90億美元創2015年8月

受市場波動性增加、美債殖利率走揚等因素影響，外資陸續撤離亞股，2 月資金流出總額約 90 億美元，創 2015 年 8 月以來新高。

根據路透社報導，來自 7 個亞洲交易所的數據顯示，1 月獲得 70 億美元資金流入的亞股，2 月卻慘遭外資減碼，流出總額約 90 億美元。

2 月台股外流逾 30 億美元，占比最高；南韓及泰國，也分別外流 26 億、13 億美元。

分析師認為，美國總統川普恐掀起貿易戰，在市場疑慮化解前，資金可能會進一步外流。

IG 新加坡的市場策略分析師潘婧怡表示，對借貸成本上升的擔憂，使全球股市波動性加劇，亞股也無法幸免於難。