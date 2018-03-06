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2月外資大減碼 亞股失血90億美元創2015年8月

鉅亨網2018/03/06 20:26
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受市場波動性增加、美債殖利率走揚等因素影響，外資陸續撤離亞股，2 月資金流出總額約 90 億美元，創 2015 年 8 月以來新高。

根據路透社報導，來自 7 個亞洲交易所的數據顯示，1 月獲得 70 億美元資金流入的亞股，2 月卻慘遭外資減碼，流出總額約 90 億美元。

2 月台股外流逾 30 億美元，占比最高；南韓及泰國，也分別外流 26 億、13 億美元。

分析師認為，美國總統川普恐掀起貿易戰，在市場疑慮化解前，資金可能會進一步外流。

IG 新加坡的市場策略分析師潘婧怡表示，對借貸成本上升的擔憂，使全球股市波動性加劇，亞股也無法幸免於難。

摩根士丹利 MSCI 亞太指數 (日本除外)2 月下跌約 5%，為近 2 年最大跌幅；10 年期美債殖利率，2 月一度升至 2.941%，創 4 年新高。

美國總統川普上週宣布，將對進口鋼鐵、鋁材，分別徵收 25% 及 10% 的關稅，引發國際社會不滿，歐盟等多個國家，揚言採取報復性關稅；投資人擔心，上述情況將引發貿易戰。

川普此舉，也對亞股造成壓力，南韓是美國的第 3 大鋼鐵供應國 (前兩名分別為加拿大、巴西)，其他亞洲供應國，還包括日本，台灣和印度。

潘婧怡說，川普打算對進口鋼鐵、鋁材課重稅，若此議題持續朝不利方向發展，未來幾個月，市場將更趨謹慎。

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〈期貨慘賠〉2/6期貨交易...川普課徵關稅 福特與通用受...

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