NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈監獄學絕技　2分鐘可拆車窗行竊樂齡珠心算班　舒筋活腦健康防老500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
中央社

習家軍掌粵滬一把手 李希拘謹李強從容

中央社2018/03/06 20:29
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者繆宗翰6日北京電）中共19大過後，接掌廣東與上海省市委書記的李希、李強，6日現身人大團組會議並接受媒體提問。兩人被視為中共總書記習近平人馬；就臨場表現看，李希略顯拘謹，李強則較從容。

第13屆中國全國人民代表大會一次會議5日開幕，今天開放媒體採訪多個省市團組會議，其中包括廣東與上海。

曾被視為接班人之一的中共中央政治局委員胡春華，此前擔任廣東省委書記，也讓該團組長期成為媒體焦點。

中共第19次全國代表大會過後，李希接替胡春華出掌廣東。由於李希2007年任延安市委書記時，曾與時任上海市委書記的習近平有過工作交流，李希也被視為「習家軍」一員。

為此，眾多媒體上午紛紛聚集廣東團，一探「習家軍」接掌後的風貌。

胡春華過去在廣東團組會議上雖然表現謹慎，但態度從容，李希今天的神情卻略顯拘謹。在回答問題時，李希幾乎言必稱「習近平」，語氣也較為僵硬，所有提問也由他一人回答。

在上海部分，中共19大過後，李強接替現任中共政治局常委韓正，出掌上海市委書記。李強2002年擔任浙江省委秘書長時，習近平是浙江省委書記，兩人共事達3年。因此李強也被視為習近平嫡系的「之江新軍」重量級大將。

在今天下午的上海團組會議中，李強僅回答了關於「長江三角洲與上海發展」的相關提問，其它問題則分別由上海市長應勇及其它官員回應。李強今天的表現雖然沒有韓正的「書卷味」，但也顯得輕鬆自若。

中國全國人大訂於20日閉幕，在此之前尚會開放多個團組會議，這也是19大後新任的各省市一把手，在兩會上首次亮相，會中表現勢必再次成為媒體評論、關注的重點。（編輯：林克倫）1070306

全球迎婦女節 女權是否真獲...博通：高通祕密請美政府 審...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan