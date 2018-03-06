習家軍掌粵滬一把手 李希拘謹李強從容

中共第19次全國代表大會過後，李希接替胡春華出掌廣東。由於李希2007年任延安市委書記時，曾與時任上海市委書記的習近平有過工作交流，李希也被視為「習家軍」一員。

曾被視為接班人之一的中共中央政治局委員胡春華，此前擔任廣東省委書記，也讓該團組長期成為媒體焦點。

（中央社記者繆宗翰6日北京電）中共19大過後，接掌廣東與上海省市委書記的李希、李強，6日現身人大團組會議並接受媒體提問。兩人被視為中共總書記習近平人馬；就臨場表現看，李希略顯拘謹，李強則較從容。

為此，眾多媒體上午紛紛聚集廣東團，一探「習家軍」接掌後的風貌。

胡春華過去在廣東團組會議上雖然表現謹慎，但態度從容，李希今天的神情卻略顯拘謹。在回答問題時，李希幾乎言必稱「習近平」，語氣也較為僵硬，所有提問也由他一人回答。

在上海部分，中共19大過後，李強接替現任中共政治局常委韓正，出掌上海市委書記。李強2002年擔任浙江省委秘書長時，習近平是浙江省委書記，兩人共事達3年。因此李強也被視為習近平嫡系的「之江新軍」重量級大將。

在今天下午的上海團組會議中，李強僅回答了關於「長江三角洲與上海發展」的相關提問，其它問題則分別由上海市長應勇及其它官員回應。李強今天的表現雖然沒有韓正的「書卷味」，但也顯得輕鬆自若。

中國全國人大訂於20日閉幕，在此之前尚會開放多個團組會議，這也是19大後新任的各省市一把手，在兩會上首次亮相，會中表現勢必再次成為媒體評論、關注的重點。（編輯：林克倫）1070306