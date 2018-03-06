拚金融創新　金管會與波蘭簽金融科技合作協議

金管會主委顧立雄6日與波蘭的金融監理總署（KNF）主席 Mr. Marek Chrzanowski 簽署金融科技合作協議（Co-operation Agreement），該協議將可促進雙方於金融科技的監理合作，並將為台灣及波蘭的金融科技業者創造更多機會，促進雙方金融創新的國際市場。

金管會表示，該協議內容包括雙方監理機關轉介機制、資訊分享及潛在聯合創新計畫等，簽署後雙方將可據此轉介新創企業予對方，提供協助以了解雙方的監管制度，並分享各自市場與金融服務創新相關訊息。

KNF 在2006年成立，為負責波蘭金融市場監理的中央機關，並於2017年初成立跨部門的「金融創新特別工作小組」，處理波國境內發展金融科技所遇到的監理法規阻礙並協助解決。另 KNF 已實施「創新中心計畫」，藉由監理機關與金融創新業者對話，提供必要的協助，在支持金融市場創新技術發展之餘，同時兼顧市場穩定和消費者保護。