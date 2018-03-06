首次出國瘋遊台灣 紐西蘭客手臂刺青留念

觀光局主任秘書林坤源今天表示，以往多把台灣觀光焦點聚焦在美食文化上，但其實台灣的生態資源也很豐美，雖然土地面積只占了全球萬分之2.5，卻蘊藏超過世界十分之一的海洋物種，龜山島甚至擁有全球僅有三處的海底溫泉，如此豐富多樣的海岸地貌、生態景觀及人文風土等遊憩資源，也因而吸引全球旅客一訪。

觀光局和TLC旅遊生活頻道今年再度合作，找來女星Janet和新生代主持人湘婷和大霈合作主持，並從世界各地海選出10組從未出過國的「首遊客」，要他們將「第一次」出國的經驗獻給台灣。

（中央社記者陳葦庭台北6日電）打造台灣成為國際旅遊聖地，女星Janet找來全球10組首遊客一起瘋台灣，來自紐西蘭的嘻哈搞笑二人組還在手臂刺上「愛」及「土」2個中文字刺青，象徵愛台灣這片土地。

他表示，今年是台灣的海灣旅遊年，希望能重新擦亮台灣島嶼生態觀光的招牌，並喚起各界對於海洋生態資源永續發展的重視。

「瘋台灣」系列節目與觀光局合作已長達近10年，今年再度攜手推出「瘋台灣首遊」，節目中選出10組來自不同國家及文化背景的首遊客，並依據個人特長及興趣打造台灣深度之旅。

主持人湘婷說，這次來自紐西蘭的嘻哈搞笑二人組在回國前一天，在手臂內側刺上了「愛」及「土」2個中文字，並解釋這象徵著他們倆會永遠熱「愛」台灣這片「土」地，讓人十分感動；另一組穆斯林則一口氣買了35個刻有自己中文名字的鑰匙圈，要回印尼和親朋好友分享。

觀光局表示，「瘋台灣首遊」3月11日起每週日晚間9點於台灣首播，4月起陸續於亞洲播出。（編輯：劉政權）1070306