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影像化農食歷防竄改強管理 食安更有保

中央社2018/03/06 20:32
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北6日電）費時2年半開發，農委會農業試驗所今天發表用手機掃描QR-code的智慧農食歷i-plants，這款生產履歷系統影像化呈現栽種全過程，可防竄改，食安把關更有力。

農委會農試所今天召開「掃描智慧農食歷，看見安心農實力」記者會，農試所所長陳駿季在會中強調，因為i-plants是影像化記錄、生產履歷也是照片上傳，不像手寫，是「不可逆、不能竄改」的。

陳駿季表示，這套系統從研發、找來農企業測試，共花費約2年半的時間，現在消費者只要拿起手機開啟QR-code掃描軟體掃方形的QR條碼，就會出現這項農產品的影像化栽種完整流程，從田間耕作、中端加工、包裝到終端銷售，全都露。

他並說，i-plants結合3S（GIS/GPS/RS）核心技術與多年農業經驗，農業生產者採用田間紀錄APP軟體記錄生產情形；以GIS地理資訊科技（GIS），搭配物聯網與航拍技術，也可在病蟲害爆發前預警，通知施藥防治，用藥管理也能記錄、落實，對食安把關更有力。

他還說，這套系統因為影像化，還能成為食育教材；並且適合不少農民使用，但是前提是要有能配合使用電子產品記錄的觀念。

參與試行這套系統的鮮綠農業科技股份有限公司董事長熊亞萍說，旗下有182位農民、500公頃生產面積，主要是玉米筍、水果玉米及黃甜玉米，但是對於農民有沒有完整落實管理，其實「霧煞煞」，使用這套系統後，她在戰情室就可以透過平板裝置了解田裡的實況，讓田間管理確切落實。

她舉例，現在四季不分明，搭配平均計溫方式，可以精確通知農民何時採收，確保作物鮮度；還能測出土壤酸鹼值後，協調溝通農民栽種最適合的作物；也曾成功防治病蟲害影響生產量。

陳駿季補充，這套技術早就有監測資料，在各種作物田間放黏貼紙及攝影，每週記錄、彙整病蟲害類型及量的變化線性圖，於大爆發前預警、通知進行防治作業，就能預防。

台灣糖業股份有限公司農業經營處副處長蘇建元說，台糖在高雄有26.8公頃有機產區，也是跟農試所合作，希望生產品質好、安全的農作物。

陳駿季補充，這套系統是平台，可外掛、客製化調整功能，可加入訂單及物料管理功能，也可以是遠端管理系統。（編輯：陳清芳）1070306

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