陳敏爾：薄熙來孫政才是政治生態汙染源

（中央社記者邱國強北京6日電）中共重慶市委書記陳敏爾今天說，前重慶市委書記薄熙來、孫政才的腐敗問題是「方方面面的」，但其中最突出的是「政治上的腐敗」。他還批評薄、孫二人是「政治生態的汙染源」。

陳敏爾還說，「大家從有關方面聽到」，薄熙來的思想遺毒「還沒有肅清」，所以要和肅清孫政才的惡劣影響結合起來，且做到「有破有立」。

中國13屆全國人民代表大會第一次會議今天進入分組討論階段，重慶市代表團下午開放境外媒體旁聽，吸引眾多外媒到場。陳敏爾在回答媒體提問時，作上述表示。

陳敏爾說，中共18大以來，中國整個政治生態「發生根本性好轉」。以重慶來看，薄熙來、孫政才這兩個人的腐敗問題是方方面面的，但其中最突出的是「政治上的腐敗」。