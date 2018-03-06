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中央社

陳敏爾：薄熙來孫政才是政治生態汙染源

中央社2018/03/06 20:36
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者邱國強北京6日電）中共重慶市委書記陳敏爾今天說，前重慶市委書記薄熙來、孫政才的腐敗問題是「方方面面的」，但其中最突出的是「政治上的腐敗」。他還批評薄、孫二人是「政治生態的汙染源」。

陳敏爾還說，「大家從有關方面聽到」，薄熙來的思想遺毒「還沒有肅清」，所以要和肅清孫政才的惡劣影響結合起來，且做到「有破有立」。

中國13屆全國人民代表大會第一次會議今天進入分組討論階段，重慶市代表團下午開放境外媒體旁聽，吸引眾多外媒到場。陳敏爾在回答媒體提問時，作上述表示。

陳敏爾說，中共18大以來，中國整個政治生態「發生根本性好轉」。以重慶來看，薄熙來、孫政才這兩個人的腐敗問題是方方面面的，但其中最突出的是「政治上的腐敗」。

他表示，在中共18大與19大前分別查處薄、孫二人的案件「非常英明、也十分及時」，為中共「消除了政治隱患」，也為重慶消除了「政治生態的汙染源」。

陳敏爾更批評，薄熙來、孫政才是「政治生態的汙染源，他們極大地傷害了重慶的幹部」。所以，全重慶上下要把思想行動統一到黨中央的決定上。而政治生態，首先是政治問題，所以要在政治上「肅清他們的遺毒」。

他說，重慶市委列了10個「負面清單」，就是薄、孫二人在政治、思想、作風、紀律、用人、法治上的不正確。也列了10個正面清單，就是現在重慶市委要確立的方向、原則、紀律、用人標準和法治化水準等。（編輯：林克倫）1070306

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