行政執行署聯合拍賣 進帳4971萬元

（中央社記者蕭博文台北6日電）法務部行政執行署表示，各分署今天同步舉辦聯合拍賣會，拍賣各式動產、不動產，拍定總金額達新台幣4971萬2025元，民眾開心搶便宜，行政執行署也為國家收回鉅額稅費。

行政執行署今天發布新聞稿指出，這次拍賣的不動產，主要有桃園分署拍定桃園市平鎮區、桃園區等地土地，拍定金額共849萬餘元；彰化分署拍定彰化縣伸港鄉土地及建物，金額為2400萬餘元，總計各分署不動產拍定金額約4395萬6617元，績效良好。

此外，各分署拍賣動產部分，拍定金額總計575萬5408元。包含台北分署拍賣沈園文化創意股份有限公司的手繪水墨畫，拍賣價金3萬1500元，及各式太陽眼鏡、香水及酒類禮盒，拍賣價金為26萬1050元。