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影／「選到底」震天嘎響　張明達：靜待黨中央釋疑再決定

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/03/06 22:02
▲張明達請鄉親冷靜，等待黨中央的回覆。

民進黨2018年嘉義縣長參選人黨內初選結果，今(6)日出爐，由前行政院農委會副主委翁章梁勝出，代表民進黨參選嘉義縣長。參選人張明達(嘉義縣議長)透過派駐民調現場觀察員的觀察、統計民調作業經過，認為應該勝出却落敗，張明達競選服務處下午6:30聚集數百位支持者，對民進黨中央黨部昨(5)日晚間進行的全民調作業，及對手翁章梁在競舉過程中的疑點，表示不公、不服，支持者「選到底」的聲音震天嘎響，張明達反而請支持者冷靜，將不公的疑點，送中央黨部查明原委回覆後，再做決定。

張明達競選服務處外聚集的支持者群情激憤，質疑民進黨中央黨部初選民調的不公。張明達在議員同仁及鄉鎮市長、地方民代的陪同下，向支持的鄉親說明，並請中央黨部須將「選對會召集人林錫耀為要求重做民調？」「黨中央為何拖延民調結果公布時間？」「對手與立法、行政院長合照是否為真？冒用？」「為何會接到語音干擾電話？請黨中央徹查」等4疑點詳查原委後回覆。

張明達主張，以上4疑點黨中央未查明回覆之前，原訂的3月14日正式公布代表參選縣長的期程，應予後延到真相大白，以維護黨的尊嚴與誠信。


▲支持者爭相表述民調不公的心中不滿。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.03.06)


▲張明達支持群眾高喊「選到底」。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.03.06)


▲劉敬祥鄉長出示林錫耀電話協調重做民調資料。(圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.03.06)

關鍵字嘉義縣長參選人張明達翁章梁
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