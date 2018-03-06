彭博：川普祭重稅 亞洲盟邦恐受創

雪梨智庫羅伊研究院（Lowy institute）的拉杰（Roland Rajah）表示：「這將是最新也是最重要的信號之一，顯示川普領導下的美國並非可靠的經濟夥伴。」

川普去年宣布退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，如今又計畫課徵重稅，美國面臨進一步疏遠亞洲的風險。美國退出TPP後，剩下的11個國家已決定自行推動新協定，預定8日簽署。

報導中說，亞太國家考量依附中國經濟或是堅守美國陣營時，如今多了一個新變項可以考慮：川普計畫對進口鋼鋁課徵重稅。

先前曾在亞洲開發銀行和澳洲外交部工作的拉杰指出：「原本鎖定中國的行動，殃及如此多的盟邦，此一事實清楚顯示，這是保護主義，非關安全。」

川普上週表示，他將「長時間」對進口鋼品徵收25%關稅，以及對鋁品徵收10%關稅，預計最快在本週將會簽署正式命令。

對於美國的盟友南韓而言，這是華盛頓今年第2個損害其經濟利益的行動。稍早，美國對洗衣機和太陽能板實施進口限制，也對南韓造成傷害。

反彈已經出現。現代汽車（Hyundai Motor Co.）警告，為了回應川普的計畫，可能會重新考慮在美國製造汽車的數量。目前，現代汽車在阿拉巴馬州的工廠生產Sonata和 Elantra房車以及Santa Fe Sport休旅車，子公司起亞汽車（Kia）在喬治亞州組裝Sorento休旅車和Optima轎車。

豐田汽車（Toyota Motor Corp.）計畫與馬自達汽車（Mazda Motor Corp.）斥資16億美元在阿拉巴馬州設立新工廠，豐田汽車表示，川普政府的決定「將對車廠造成不利影響」，在美銷售的汽車和卡車的成本與價格將會增加。

新加坡亞洲貿易中心（Asian Trade Centre）執行長艾姆斯（Deborah Elms）表示，川普政府對關稅決定的解釋，恐將引發一場全面性的貿易戰。

她指出，美國以「國家安全」為由，包裝保護主義，其他國家恐會效尤。她說，川普完全開錯藥方。

前澳洲總理陸克文（Kevin Rudd ）也說，美國盟邦可能遭受川普政府關稅決定的影響。

彭博報導指出，許多亞洲盟邦變得富有，部分原因是進入美國市場之賜，美國指望亞洲盟邦持續對其忠誠。然而，中國已取代美國，成為多數亞洲經濟體的首要買主，中國日益壯大的中產階級，成為區域企業垂涎的市場。（譯者：嚴思祺/核稿：林治平）1070306