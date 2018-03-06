自稱代墊色情女星封口費 律師抱怨川普沒還錢

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）據報導，美國總統川普私人律師柯恩向友人抱怨，他自掏腰包支付13萬美元（約新台幣380萬元）給據傳與川普有染的色情片女星，但事後，川普並未還他這筆錢。
華爾街日報（The Wall Street Journal）日前報導，柯恩（Michael Cohen）先前發表聲明說，他曾協助支付一筆錢給藝名「暴風女丹尼爾斯」（StormyDaniels）的色情片女星柯立福（Stephanie Clifford），但否認川普曾與柯立福於2006年發生婚外情。
華爾街日報今天報導，柯恩透過第一信託儲蓄銀行（First Republic Bank）匯款13萬美元給柯立福。但銀行標記這筆錢為可疑匯款，因此向財政部通報。
華盛頓郵報（Washington Post）先前報導，柯恩2016年付封口費給柯立福。近一年後，柯立福律師戴維森（Keith Davidson）收款銀行比佛利山（BeverlyHills）的國民城市銀行（City National Bank）才聯繫戴維森。
華爾街日報指出，銀行在匯款後這麼久才聯繫收款人，並不尋常，顯示銀行收到某些資訊，進而對這筆匯款進行查核。
對報導內容，柯恩僅回覆說：「假新聞。」（譯者：陳妍君/核稿：嚴思祺）1070306