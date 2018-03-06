NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈監獄學絕技　2分鐘可拆車窗行竊樂齡珠心算班　舒筋活腦健康防老500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
中央社

自稱代墊色情女星封口費 律師抱怨川普沒還錢

中央社2018/03/06 20:56
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）據報導，美國總統川普私人律師柯恩向友人抱怨，他自掏腰包支付13萬美元（約新台幣380萬元）給據傳與川普有染的色情片女星，但事後，川普並未還他這筆錢。

華爾街日報（The Wall Street Journal）日前報導，柯恩（Michael Cohen）先前發表聲明說，他曾協助支付一筆錢給藝名「暴風女丹尼爾斯」（StormyDaniels）的色情片女星柯立福（Stephanie Clifford），但否認川普曾與柯立福於2006年發生婚外情。

華爾街日報今天報導，柯恩透過第一信託儲蓄銀行（First Republic Bank）匯款13萬美元給柯立福。但銀行標記這筆錢為可疑匯款，因此向財政部通報。

華盛頓郵報（Washington Post）先前報導，柯恩2016年付封口費給柯立福。近一年後，柯立福律師戴維森（Keith Davidson）收款銀行比佛利山（BeverlyHills）的國民城市銀行（City National Bank）才聯繫戴維森。

華爾街日報指出，銀行在匯款後這麼久才聯繫收款人，並不尋常，顯示銀行收到某些資訊，進而對這筆匯款進行查核。

對報導內容，柯恩僅回覆說：「假新聞。」（譯者：陳妍君/核稿：嚴思祺）1070306

大樂透第107023期獎號二代晶片護照 領務局長：日本肯

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan