自稱代墊色情女星封口費 律師抱怨川普沒還錢

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）據報導，美國總統川普私人律師柯恩向友人抱怨，他自掏腰包支付13萬美元（約新台幣380萬元）給據傳與川普有染的色情片女星，但事後，川普並未還他這筆錢。

華爾街日報（The Wall Street Journal）日前報導，柯恩（Michael Cohen）先前發表聲明說，他曾協助支付一筆錢給藝名「暴風女丹尼爾斯」（StormyDaniels）的色情片女星柯立福（Stephanie Clifford），但否認川普曾與柯立福於2006年發生婚外情。

華爾街日報今天報導，柯恩透過第一信託儲蓄銀行（First Republic Bank）匯款13萬美元給柯立福。但銀行標記這筆錢為可疑匯款，因此向財政部通報。