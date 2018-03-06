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中央社

二代晶片護照 領務局長：日本肯定

中央社2018/03/06 21:05
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北6日電）赴日旅遊旺季即將來臨。為說明二代晶片護照防偽措施，外交部領事事務局長陳俊賢近日拜會日本駐台單位，說明新版晶片護照的防偽設計以及台灣提高護照安全性的努力；日方表示肯定。

日本台灣交流協會今天在臉書發布貼文表示，陳俊賢於2月23日赴日本台灣交流協會台北事務所拜會副代表西海茂洋，說明台灣第二代晶片護照防偽措施，以及台灣對提升護照安全性與國際公信力所做的努力；日台交流協會感謝陳俊賢的說明。交流協會也歡迎台灣民眾於即將來臨的櫻花季前往日本旅遊。

陳俊賢晚間告訴中央社記者，有些國人對貼上防偽貼紙的二代晶片護照有疑慮，因此他1月底接任領務局長後，陸續與美國、歐盟、日本駐台官員見面，說明二代晶片護照的防偽設計，也強調護照效力沒問題，對方都表示歡迎與肯定。美、歐、日都是台灣人出國旅遊常去的地方。

陳俊賢說，日前他到交流協會拜會西海茂洋的時候，日本駐台領務官員也在場，日方對二代晶片護照表示肯定。

外交部採購第二代晶片護照55萬本，去年12月底發行後，被網友發現內頁誤植類似美國華府杜勒斯機場圖樣，領務局決定全部回收，由中央印製廠重新設計桃園機場圖樣，製作護照防偽貼紙，貼在誤植圖樣的護照第5頁上，避免銷毀55萬本新護照。貼上防偽貼紙的晶片護照2月5日重新發行。

有些民眾擔心貼上貼紙的護照使用會有問題，領務局先前多次表示，新護照樣式已通知各國政府、駐台大使館與辦事處等，呼籲國人可以放心使用二代晶片護照。

陳俊賢也說，發行一個多月來，到目前為止，沒有聽到民眾因持貼上防偽貼紙的二代晶片護照出國旅遊、通關遇到問題的案例。（編輯：李淑華）1070306

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