青峰休團期追睹偶像 40天跨3洲看演唱會

（中央社記者江佩凌台北6日電）樂團「蘇打綠」正處休團期，團員私下仍各自活躍。主唱青峰前陣子為一睹偶像，規劃長達40天的追星之旅，橫跨亞洲、美洲、歐洲三大洲看演唱會，還把此行剪輯成短片和歌迷分享。

才華洋溢的歌手青峰，除了為樂團創作不少膾炙人口歌曲，還不時替許多天王、天后寫歌廣獲好評，雖然蘇打綠自2017年1月宣布休團3年，讓許多歌迷依依不捨，但團員仍各自在音樂及文創領域活躍，也會不時與歌迷分享近況。

好朋友工作室今天發布新聞稿指出，由於2017年底許多外國歌手如艾摩斯（Tori Amos）、珠兒（Jewel）、費斯特（Feist）、柯爾（Paula Cole）、樂團「Over the Rhine」展開巡演，趁著蘇打綠休團期，青峰決定規劃40天的「追星」之旅，期間橫跨亞洲、美洲、歐洲三大洲，一口氣看完10場演唱會。