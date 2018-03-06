青峰休團期追睹偶像 40天跨3洲看演唱會

（中央社記者江佩凌台北6日電）樂團「蘇打綠」正處休團期，團員私下仍各自活躍。主唱青峰前陣子為一睹偶像，規劃長達40天的追星之旅，橫跨亞洲、美洲、歐洲三大洲看演唱會，還把此行剪輯成短片和歌迷分享。
才華洋溢的歌手青峰，除了為樂團創作不少膾炙人口歌曲，還不時替許多天王、天后寫歌廣獲好評，雖然蘇打綠自2017年1月宣布休團3年，讓許多歌迷依依不捨，但團員仍各自在音樂及文創領域活躍，也會不時與歌迷分享近況。
好朋友工作室今天發布新聞稿指出，由於2017年底許多外國歌手如艾摩斯（Tori Amos）、珠兒（Jewel）、費斯特（Feist）、柯爾（Paula Cole）、樂團「Over the Rhine」展開巡演，趁著蘇打綠休團期，青峰決定規劃40天的「追星」之旅，期間橫跨亞洲、美洲、歐洲三大洲，一口氣看完10場演唱會。
身為台灣金曲獎樂團主唱的青峰，一在美國女歌手艾摩斯（Tori Amos）面前則變成「迷弟」，新聞稿提到，除了演唱會後跑到會場後門堵明星，青峰甚至還寫了一大封告白情書給艾摩斯。青峰表示，他向艾摩斯說為了要看她的演唱會已等了20年，接著艾摩斯便主動和他一起合照，令青峰十分開心。
特別的是，青峰40天旅程竟只花費新台幣24萬元，問及經濟實惠的旅行方式，青峰說，除了途中省吃儉用，他到每個國家就會找住在當地的友人借宿，而他也不介意打通舖或睡客廳，自認很適合當背包客。
此外，青峰趁空檔還跑去探望在波士頓念書的團員家凱，更在紐約體驗紐約客生活，由於過程難忘充實，青峰決定把此行紀實影片剪輯成6支花絮短片，將從3月初起每週四晚間9時上傳至臉書粉絲團，讓歌迷能貼近了解青峰私底下的面貌。（編輯：李錫璋）1070306