人民大會堂廳室多 服務員：一年才認得清

（中央社記者繆宗翰6日北京電）舉凡兩會、中共全代會，無一不是在北京人民大會堂登場。這座融合中國與蘇維埃建築風格的萬人大禮堂，廳室之多不僅讓初到訪的記者搞不清方向，連服務員都得花一年才能認清。

中國人民政治協商會議13屆全國委員會一次會議、中國13屆全國人民代表大會一次會議近日陸續開幕。全國人大的各地方團組會議，今天也在人民大會堂的各省市廳登場。

不同於政協、人大開閉幕及記者會人潮洶湧，採訪地方團組會議的媒體記者人數較少。少了「跟著人潮走」的機會，讓不少初次到訪黨政軍民學與記者們，摸不清東西南北中，找不到想採訪的團組會議究竟在哪一樓、哪一廳。