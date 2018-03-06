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中央社

人民大會堂廳室多 服務員：一年才認得清

中央社2018/03/06 21:20
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者繆宗翰6日北京電）舉凡兩會、中共全代會，無一不是在北京人民大會堂登場。這座融合中國與蘇維埃建築風格的萬人大禮堂，廳室之多不僅讓初到訪的記者搞不清方向，連服務員都得花一年才能認清。

中國人民政治協商會議13屆全國委員會一次會議、中國13屆全國人民代表大會一次會議近日陸續開幕。全國人大的各地方團組會議，今天也在人民大會堂的各省市廳登場。

不同於政協、人大開閉幕及記者會人潮洶湧，採訪地方團組會議的媒體記者人數較少。少了「跟著人潮走」的機會，讓不少初次到訪黨政軍民學與記者們，摸不清東西南北中，找不到想採訪的團組會議究竟在哪一樓、哪一廳。

迷路時，環繞四周，與「殺氣騰騰」的維安人員相比，彬彬有禮的會場服務人員自然成為記者的最佳求助對象。

當獲知正確路線時，卻也不免好奇，在這工作的人需要多少時間曾能弄清這宛如「深宮大院」的禮堂，有多少廳室，又該如何在其中走動而不致迷路。

面對記者的疑問，服務人員僅淡淡地說「得訓練一年」。

這座佔地面積15萬平方公尺、建築面積17.18萬平方公尺的大禮堂，雖然廳室多到讓工作人員得花一年時間才能「全面掌握」，卻無一處能讓記者發稿，「席地而坐」自然成為兩會採訪的家常便飯。

另外，全國兩會開幕後，各種分組會議、記者會「同步舉行」也常讓記者疲於奔命，光今天下午同時在人民大會堂舉行的團組會議與記者會就達7場之多。但由於維安因素，不能攜帶食物入場，因此在「追趕跑跳碰」之餘，「挨餓」也是兵家常事。

只能說，對初來乍到的記者而言，即便克服了迷路這關，在人民大會堂的採訪依舊存在不少挑戰。（編輯：林克倫）1070306

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