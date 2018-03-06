木棒聯賽／驚險擊敗普門　穀保奪得隊史第5冠

普門1局上擁有不錯的機會，可惜二三壘有人的情況下，馬傑森遭到三振，無法替球隊建功。反倒是穀保在守住了危機後，下一個半局就展開猛烈的攻勢。在普門先發鄭澔單局奉送3次保送的情況下，第5棒的岳政華適時敲出重要的安打，一棒打回2分，替球隊首開紀錄；接著林子崴也敲出安打，穀保再添1分，也打退了鄭澔。

高中木棒聯賽在今(6)晚進行冠軍戰，由扳倒衛冕軍的穀保家商對上新興強權普門中學，首局就落後5分大局的普門，在第2任投手許瀚元的好投帶領下，打線也開始收復失土，一度有機會追平比數；不過可惜他們在7局上錯失了大好機會，隨後球隊牛棚的可用之兵又消耗殆盡，最終反撲功虧一簣，只能眼睜睜看著穀保以、奪得隊史第5冠。

隨後普門緊急換投，推上去年對穀保投得不錯的許瀚元，但是他也被王順和敲出安打，穀保單局蠶食鯨吞5分，瞬間將比分給拉開。

第3局普門靠著陳俊仁的安打得到本場的首分，不過穀保這邊岳政華也跑回球隊的第6分；4局上，穀保二壘手翁皓翔發生接球失誤，讓馬傑森站上一壘，而這也讓普門的士氣為之大振，連續打退穀保2名投手，單局打進2分，將分數追感到3:6。

5局上，普門攻勢再起，林軒逸、馬傑森、林宥辰3支安打，替球隊再要回1分；而面臨對手逐步進逼的穀保，在6局下決定更換上低潮的邱志恆，而他也展現球隊主砲的價值，鎖定第一球敲出陽春彈，幫助球隊找回了一些氣勢。

普門在7局上獲得一個不錯的開始，林軒逸和邱丹都敲安，但隨後馬傑森觸擊失敗，白白損失一個出局數，雖然今天手感火燙的林宥辰又敲出帶有打點的安打，但隨後兩棒都擊成界外飛球被捕手給接殺，反攻氣焰因而遭到中斷。

7局下，穀保靠著陳思仲和岳政華的2安，以及對方二壘手甘家銘的隱形失誤，讓穀保得到此役的第8分；8局下他們再利用對方投手不穩、再進帳1分保險分，將分數拉開到4分差，9局上普門反撲無力，穀保順利拿下隊史第5冠。