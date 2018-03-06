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中央社

歐盟擬祭懲罰關稅 鎖定千億元美國產品

中央社2018/03/06 21:44
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社布魯塞爾6日綜合外電報導）歐盟準備對位在共和黨重要選區的美國產品課徵懲罰性關稅，這些產品價值達28億歐元（約新台幣1023億元），以增加川普總統的政治壓力，促使他放棄鋼鐵和鋁材的課稅計畫。

根據彭博掌握歐盟執委會（European Commission）制定的清單顯示，若川普按照計畫對進口鋼鐵徵收25%關稅，歐盟將以牙還牙，針對從美國進口的一系列消費、農業和鋼鐵產品課徵25%關稅。

歐盟名單鎖定的知名品牌產品價值高達28億歐元，包含摩托車、牛仔褲和波本威士忌在內的美國商品，這項舉動向華盛頓當局發出政治訊息，要讓川普瞭解關稅威脅會帶來的潛在國內經濟成本。

共和黨籍聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）來自威斯康辛州，摩托車商哈雷大衛森（Harley-Davidson）公司總部就位於當地。萊恩曾說他「非常擔心貿易戰帶來的後果」，並敦促川普放棄他的關稅計畫。

其他美國官員也會感受到壓力。波本威士忌產地位於參議院多數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）的家鄉肯塔基州。Levi's牛仔褲總部位於加州舊金山，正好是眾議院少數黨民主黨領袖裴洛西（NancyPelosi）的選區。

歐盟報復性名單鎖定的美國進口產品，包括總值約10億歐元的襯衫、牛仔褲、化妝品與其他消費產品，以及摩托車和遊艇，和總值約9億5100萬歐元的柳橙汁、波本威士忌、玉米等農產品，還有價值8億5400萬歐元的鋼鐵和其他工業產品。

川普誓言限制外國鋼鐵的進口，引發他所屬共和黨內部的反對，且川普所依據的國家安全理由也遭歐盟反駁。

歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）和他的領導團隊，將在明天會議上討論這項報復性提案。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐崇哲）1070306

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