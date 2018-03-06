歐盟擬祭懲罰關稅 鎖定千億元美國產品

（中央社布魯塞爾6日綜合外電報導）歐盟準備對位在共和黨重要選區的美國產品課徵懲罰性關稅，這些產品價值達28億歐元（約新台幣1023億元），以增加川普總統的政治壓力，促使他放棄鋼鐵和鋁材的課稅計畫。

根據彭博掌握歐盟執委會（European Commission）制定的清單顯示，若川普按照計畫對進口鋼鐵徵收25%關稅，歐盟將以牙還牙，針對從美國進口的一系列消費、農業和鋼鐵產品課徵25%關稅。

歐盟名單鎖定的知名品牌產品價值高達28億歐元，包含摩托車、牛仔褲和波本威士忌在內的美國商品，這項舉動向華盛頓當局發出政治訊息，要讓川普瞭解關稅威脅會帶來的潛在國內經濟成本。