南北韓4月底舉行峰會 平壤願討論非核化

若平壤方證實這項消息，這將是北韓在金正恩政權統治下，首度對放棄核武條件釋出討論意願。北韓過去堅稱，非核化條件不在談判範圍內。

（中央社首爾6日綜合外電報導）首爾當局今天表示，南北韓同意4月底在高度武裝的兩國邊界舉行高峰會，且平壤為換取安全保障，將考慮放棄擁核。

計畫若實現，將促成南北韓領導人史上第3度會面。1950到1953年的韓戰結束後，兩韓簽署了停戰協定而非和平條約，嚴格而言雙方仍處於戰爭狀態。

南北韓在2000年和2007年曾兩度召開元首級峰會，時任南韓總統分別為金大中與盧武鉉，兩人都提倡與平壤對話，並在峰會期間與金正恩的父親金正日見面。

鄭義溶今天表示，兩韓也同意開設南韓總統文在寅與金正恩間的熱線，以「緩和軍事緊張情勢並密切合作」，兩人將在峰會前首度通話。

北韓也承諾，將在對話期間暫停核武與飛彈試驗計畫。

路透社報導，鄭義溶在記者會上也指出，北韓表示只要它不再面臨軍事威脅，且自身政權的安全獲得保障，就無擁核的必要。

鄭義溶表示，北韓也願意與美國商討非核化與雙邊關係正常化等議題。（譯者：陳乃瑜/核稿：劉學源）1070306