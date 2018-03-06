比特幣泡沫終將破滅 末日博士魯比尼：區塊鏈被「過度

有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼 (Nouriel Roubini) 直言，區塊鏈是被過度炒作的科技之一，比特幣等加密貨幣，終究是泡沫一場，該破就會破。

魯比尼曾將比特幣諷為「泡沫之母」，甚至預言其價格將慘跌至零。

根據 CNBC 報導，魯比尼強調，區塊鏈的潛力被誇大了，就效率而言，區塊鏈還比不上既有的資料庫。

魯比尼指出，區塊鏈宣稱是「去中介化」的數據技術，但事實證明，區塊鏈在金融領域的應用，依然需要中介，「瑞波幣 (ripple) 背後的技術，無法取代目前金融機構所使用的跨境轉賬系統。」