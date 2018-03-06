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中央社

民生商品買氣熱 創業家兄弟業績亮眼

中央社2018/03/06 21:53
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北6日電）衛生紙漲價風聲激起搶購熱潮，創業家兄弟全站民生類商品買氣推升，挹注成長動能，2月營收新台幣4.06億元，年增76.67%，創同期新高，連9個月年成長逾25%，首季營運看旺。

創業家兄弟旗下有生活市集、好吃市集、3C市集三大垂直電商平台及松果購物，創業家兄弟共同創辦人吳佩雯表示，近一、兩年來台灣網購市場仍持續維持高成長動能，成長力道優於整體零售業的成長，尤其在民生商品類別上更是大幅侵蝕實體零售的消費。

吳佩雯指出，行動端改變消費習慣，從民生消費品到大型商品的消費，皆轉向網購市場發展。今年首季，創業家兄弟除了將在民生消費品上持續加強力道外，在品牌商品及大型家居、車用等品類上也將積極發展，期望為淡季注入活水，帶動全年營運續揚。

創業家兄弟指出，從去年開始，站內積極推動衛生紙為策略性商品，搶攻全民生活快消品的新指標；2月衛生紙漲價風聲激起搶購熱潮，也帶動全站民生類商品買氣推升，衛生紙3天賣破500萬包，月銷量年成長7.8倍，連帶週邊濕紙巾、廚房紙巾等紙製消耗品也翻倍成長。

時序進入3月，創業家兄弟看好，首波生活市集、好吃市集積極搶攻「她經濟」推出女王購物節，囊括女性紓壓、美容食品、甜點等購物優惠；3C市集首開APPLE專區，搶攻開學機車購買潮；松果購物看好春季出遊及換季收納提前備戰，期望為3月營運再添新動能。（編輯：張良知）1070306

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