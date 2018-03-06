民生商品買氣熱 創業家兄弟業績亮眼

（中央社記者江明晏台北6日電）衛生紙漲價風聲激起搶購熱潮，創業家兄弟全站民生類商品買氣推升，挹注成長動能，2月營收新台幣4.06億元，年增76.67%，創同期新高，連9個月年成長逾25%，首季營運看旺。

創業家兄弟旗下有生活市集、好吃市集、3C市集三大垂直電商平台及松果購物，創業家兄弟共同創辦人吳佩雯表示，近一、兩年來台灣網購市場仍持續維持高成長動能，成長力道優於整體零售業的成長，尤其在民生商品類別上更是大幅侵蝕實體零售的消費。

吳佩雯指出，行動端改變消費習慣，從民生消費品到大型商品的消費，皆轉向網購市場發展。今年首季，創業家兄弟除了將在民生消費品上持續加強力道外，在品牌商品及大型家居、車用等品類上也將積極發展，期望為淡季注入活水，帶動全年營運續揚。