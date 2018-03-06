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中央社

朝鮮半島局勢變化 南北韓達7項共識

中央社2018/03/06 21:54
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者姜遠珍首爾6日專電）前往平壤的南韓特使團今天返回首爾，團長鄭義溶在青瓦台簡報，雙方共達成包括舉行板門店高峰會等7項共識。各界都在觀望南北韓關係在冬奧結束後，是否會有突破性進展。

南韓JTBC電視台今天報導，青瓦台國家保安室長鄭義溶返回南韓，隨即前往青瓦台，簡報特使團在北韓期間的訪問成果。

南韓特使團於5日晚間，在勞動黨總部與北韓領導人金正恩進行超過4小時的會談及晚宴，特使團轉達總統文在寅的親筆信函。

鄭義溶指出，特使團在平壤與北韓達成7項共識：

1、兩韓於4月底在板門店南韓轄區的和平之家，召開第3次南北韓高峰會。

2、南北韓高層設置熱線電話，並在第3次高峰會談前開通。

3、只要保障北韓體制安全，解除對北韓的軍事威脅，北韓就沒有擁核的必要。

4、為促進非核化，北韓願意與美國虛心坦率進行對話。

5、北韓在對話期間不再核試與發射飛彈，進行戰略挑釁。

6、北韓不會對南韓使用核武，甚至傳統武器。

7、為延續平昌冬奧醞釀的和解合作氛圍，北韓邀請南韓跆拳道示範團和藝術團訪問平壤。

美國官方不斷重申，僅在北韓願意討論非核的前提下，才會與北韓談判，北韓必須以實際行動展現誠意。

南韓特使團從平壤帶回北韓有棄核意願、不對南韓動武，以及願意與美方對話等突破性的發展，各界多抱持觀望態度。南韓特使團成員本週將前往華府，會晤川普政府官員。

平壤於文在寅就任後，多次發射洲際彈道飛彈與進行核試，並公開向美國叫陣。文在寅政府透過平昌冬奧向北韓伸出橄欖枝，金正恩展現善意派高層代表出席，兩韓情勢在危機下大幅改善。

美國與南韓將在下月初舉行兩項年度軍演，韓美雙方如何安排，將是觀察重點。（編輯：廖漢原）1070306

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