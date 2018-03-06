中央社前董事長洪健昭告別式 吳敦義連戰致哀

致祭的主要團體是數十位中央社現職與退休員工，他們在社長張瑞昌、前社長汪萬里、樊祥麟的率領下，到場悼念曾在中央社任職20餘年的洪健昭。

告別式下午在台北市第二殯儀館舉行，除了中國國民黨主席吳敦義、前主席連戰之外，近年在國民黨智庫國家政策研究基金會與洪健昭共事的前任駐美代表陳錫蕃、前任駐以色列代表鄧申生及前任大陸委員會副主任委員鄭安國等人，也參加了告別式。

（中央社台北6日電）已故中央通訊社前任董事長洪健昭的告別式今天舉行，前任副總統吳敦義、連戰、中央社現任及前任社長與洪健昭眾多昔日的部屬前往致哀，場面肅穆莊重。

洪健昭在2月20日因病在林口長庚醫院辭世，享壽86歲。

他畢業於台灣大學外文系，後來分別在美國南伊利諾大學與喬治城大學取得新聞碩士、歷史學博士學位。他服預官役期間，在陸軍總部擔任與駐台美軍聯繫的編譯官，退役後在台北美國新聞處與英文中國郵報任職。

洪健昭日文、英文造詣極高，不論聽說讀寫，在同輩之間極少有人能望其項背。他在1971年加入中央社，擔任外文部（現外文新聞中心）主任，之後曾派駐約旦安曼、美國休士頓、華盛頓、日本東京與英國倫敦等地。

他在1989年出任中央社副社長，後來升任社長、董事長，並曾擔任前總統李登輝的通譯與中華民國駐義大利代表。

他在1990年代初期擔任社長期間，推動中央社海內外發稿電腦化，使中央社成為全台灣第一個編採作業全面電腦化的新聞機構。當時擔任他副手的汪萬里回憶說，洪健昭是以無比的魄力完成這項創舉。

汪萬里說，當時部分年資較深的記者抗拒電腦化，有些人以過一、兩年即將退休為藉口，不想學電腦輸入法，但洪健昭不為所動，要求任何人不能例外。

洪健昭對工作要求嚴格，但對部屬卻充滿關懷。曾任市場推廣中心主任的曹立明說，洪健昭學識豐富、見解獨到，只要和他談話，就有收穫，而且他沒有架子，總是常常在各部室走動，與同仁談笑風生，嗓門大，笑聲更大。

曹立明說，洪健昭一生瀟灑精彩，他幫助了很多人，工作態度也影響了很多人，他不虛此生，讓人永遠懷念。

洪健昭允文允武，不僅語文造詣高超，體格也十分健壯，大學時代曾是台大橄欖球校隊的副隊長，有次比賽右手脫臼，但稍早已有隊友因傷退場，而且依規定不能替補，他因此在隊友的勸說下，在場上又待了半個小時。（編輯：吳協昌）1070306