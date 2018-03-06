NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈監獄學絕技　2分鐘可拆車窗行竊樂齡珠心算班　舒筋活腦健康防老500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
中央社

綠營嘉縣長初選爭議 張明達盼儘速查明

中央社2018/03/06 22:08
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者黃國芳嘉義縣6日電）民進黨嘉義縣長初選今天公布由前農委會副主委翁章梁勝出，對手嘉義縣議會議長張明達晚間出面說明其間爭議。黨中央選對會召集人林錫耀回應處理經過，強調公正。

對於張明達提及溝通過程中，希望黨中央在未查明疑點前，暫不公布提名人選。民進黨選舉對策委員會召集人林錫耀晚間反駁張明達批評，強調一切公正。

張明達晚上在議長服務處說明這次初選衍生爭議，他說，今天上午電話民調未公布前，與林錫耀透過電話多次聯繫，指因民調有爭議，建議暫不公佈、雙方同意依既定時程公布、雙方如有一方不同意，今晚重新做民調。

張明達表示，為何黨中央民調公布會如此反覆？事實上，初選團隊現場觀察員的統計，民調是獲勝的，因此合理懷疑對方民調落敗，才會從中搞鬼；最後民調直到中午才公布，結果是輸了，希望黨中央能有明確交代。

張明達指出，昨晚民調電話進行中，很多支持者卻接獲大量電腦語音干擾電話，團隊都有錄音存證，要求黨中央儘速徹查到底，公布調查結果；在所有疑點未查明前，要求黨中央不能公布提名人選。張明達服務處晚上聚集很多支持者到場，有人高喊初選不公平，希望張明達拚到底、選到底。

民進黨嘉義縣長初選由張明達、翁章梁角逐，民進黨今天宣布昨晚進行的電話民調由翁章梁勝出。若一切順利，預定14日由中央執行委員會公告提名名單。(編輯:孫承武)1070306

張明達質疑初選不公 林錫耀...穀保9比5擊敗普門 拿下木...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan